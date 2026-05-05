Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách

Xuân Nhi
05/05/2026 21:03 GMT+7

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM, chương trình giao lưu 'Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách' mang đến nhiều góc nhìn đáng chú ý về văn chương và người viết trẻ.

Chiều 5.5, tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách (do Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cùng NXB Kim Đồng tổ chức) thu hút đông đảo sinh viên tham dự, với sự góp mặt của nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo cùng các nhà văn trẻ: Trần Minh Hợp và Giai Du.

Chương trình với sự góp mặt của nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo cùng các nhà văn trẻ

Tại chương trình, nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo cho rằng trong bối cảnh mạng xã hội và các hình thức giải trí ngắn ngày càng phổ biến, văn chương vẫn giữ một vai trò riêng trong việc nuôi dưỡng chiều sâu cảm xúc cho người trẻ. Theo chị, viết không chỉ là kể lại câu chuyện mà còn là cách giúp người đọc hiểu mình và hiểu đời sống một cách sâu sắc hơn.

Các nhà văn chia sẻ tại chương trình

Tác phẩm không phải là bản sao của cuộc sống

Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, nhà văn Trần Minh Hợp cho biết việc quan sát đời sống lao động di trú tại Đài Loan đã mở ra cho anh những chất liệu mới mẻ trong sáng tác. Anh nhấn mạnh, khi viết về những thân phận bên lề, điều quan trọng là chuyển hóa hiện thực thành văn chương, thay vì sao chép đời sống một cách đơn thuần. "Những chi tiết thật có thể chạm đến người đọc, nhưng tác phẩm không phải là bản sao của cuộc sống", anh nói.

Nhà văn này cũng cho rằng người viết trẻ cần dấn thân mạnh mẽ hơn trước các vấn đề xã hội, dùng chữ nghĩa để góp phần phản ánh và cải thiện đời sống, đặc biệt là với những nhóm yếu thế.

Văn chương vẫn là "nơi trú ẩn tinh thần" của người trẻ

Ở góc nhìn khác, nhà văn trẻ Giai Du chia sẻ rằng hành trình viết lách của anh được củng cố khi tác phẩm đầu tay được xuất bản từ khi còn là sinh viên. Trong quá trình sáng tác, anh lựa chọn cách cân bằng giữa trải nghiệm cá nhân và quan sát đời sống để làm phong phú tác phẩm.

Trước sự thay đổi của môi trường đọc, Giai Du cho rằng văn chương vẫn là "nơi trú ẩn tinh thần" của người trẻ, nhưng để tồn tại lâu dài, người viết cần chủ động thích nghi và không tách rời khỏi đời sống hiện tại.

Ban tổ chức tặng hoa các diễn giả tham gia chương trình

Từ những chia sẻ tại chương trình, người viết trẻ hôm nay đang đứng trước một lựa chọn kép: dấn thân để chạm vào những vấn đề của xã hội, và thích nghi để không bị cuốn trôi trong nhịp chảy gấp gáp của thời đại. Ở khoảng giao thoa ấy, văn chương vẫn âm thầm giữ chỗ - như một con đường giúp con người đi sâu vào đời sống và chính mình.

Không dừng ở một buổi giao lưu, chương trình còn mở ra những suy ngẫm về vai trò của văn học với người trẻ hôm nay.

