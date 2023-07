Người vợ tử vong thương tâm ở Khu công nghiệp Sóng Thần

Ngày 20.7, Công an TP.Dĩ An phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trong Khu công nghiệp Sóng Thần làm một người phụ nữ tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong thương tâm TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 19.7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đô (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Dẻo (51 tuổi, quê Kiên Giang) chở nhau trên xe máy chạy trên đại lộ Độc Lập, hướng từ QL1 đi Khu công nghiệp Sóng Thần. Khi xe máy vừa qua cổng Khu công nghiệp Sóng Thần khoảng 30 m (P.An Bình, TP.Dĩ An) thì xảy ra tai nạn giao thông (chưa rõ xe va chạm).

Hậu quả vụ tai nạn làm ông Đô bị thương nhẹ; bà Dẻo tử vong, có dấu hiệu bị bánh xe của xe ô tô có trọng tải lớn cán qua. Hiện trường có vết bánh xe kéo dài. Bà Dẻo được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét phương tiện liên quan.

Trước đó, khuya 15.7, cách hiện trường vụ tai nạn nói trên khoảng 300 m cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe container làm anh L.V.T (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) tử vong thương tâm.

Anh T. làm thợ mộc từ TP.HCM qua Bình Dương thăm bà con, khi trở về thì gặp tai nạn giao thông. Nạn nhân là trụ cột trong gia đình 6 người, trong đó vợ và 4 con nhỏ sinh sống ở quê (Hà Tĩnh).