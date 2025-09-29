Người yêu Lệ Quyên hóa trai hư trên màn ảnh rộng

Tạo hình của Lâm Bảo Châu trong phim Chị ngã em nâng Ảnh: ĐPCC

Lâm Bảo Châu chia sẻ, cơ duyên đến với Chị ngã em nâng khá tình cờ khi anh nhận được lời mời từ ê kíp sản xuất. Ngay sau khi đọc kịch bản, anh lập tức gật đầu đồng ý vì nhận thấy đây là vai diễn mang màu sắc hoàn toàn mới so với chính bản thân ở ngoài đời. "Nhân vật Lê Bi có cá tính hoàn toàn khác với tôi ngoài đời. Vai diễn không xuất hiện nhiều nhưng lại là mảnh ghép quan trọng trong mạch phim. Tôi muốn dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến một hình ảnh mới mẻ cho khán giả. Đây là trải nghiệm quý giá, mở ra cơ hội để tôi bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với lĩnh vực đầy thách thức như điện ảnh", anh nói.

Với vai Lê Bi, Lâm Bảo Châu giảm 4 kg, thay đổi kiểu tóc để phù hợp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, anh cho rằng ngoại hình chỉ là phần dễ nhất, khó hơn là việc xây dựng tâm lý và nội tâm nhân vật. Trong quá trình quay, anh có cơ hội làm việc với dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân... Thay vì áp lực, anh coi đó là cơ hội học hỏi: "Mỗi người đều có phong cách riêng, cách xử lý tâm lý nhân vật tinh tế. Tôi thường ở lại sau giờ quay để quan sát, nhận góp ý và hoàn thiện vai diễn".

Lâm Bảo Châu chia sẻ vai diễn là màu sắc hoàn toàn mới so với tính cách thật của anh song khi vào vai anh cũng phải giảm cân và thay đổi kiểu tóc để phù hợp vai diễn Ảnh: ĐPCC

Nói thêm, Lâm Bảo Châu cho biết, mỗi vai diễn đến với anh đều là một cơ hội để học hỏi, đồng thời cũng là những bước tiến trong hành trình nghệ thuật của bản thân. Chính vì vậy, anh càng trân trọng cơ hội tham gia Chị ngã em nâng lần này. Trước khi đến với phim của NSƯT Vũ Thành Vinh, Lâm Bảo Châu từng tham gia một số lớp diễn xuất ngắn hạn. Thời điểm ấy, anh nghĩ mình đã đủ kỹ năng để nhận các dự án lớn, nhưng kết quả không như kỳ vọng.

"Nhiều vai diễn trước đây khiến tôi không hài lòng khi xem lại. Tôi nhận ra mình còn thiếu kiến thức nền tảng, kỹ thuật biểu cảm và cách xây dựng tâm lý nhân vật. Vì vậy, tôi quyết định tạm dừng đóng phim, tập trung học hỏi một cách bài bản hơn", nam diễn viên chia sẻ.

Lâm Bảo Châu: Hành trình làm nghệ thuật được bạn gái ủng hộ

Trước khi đến với điện ảnh, Lâm Bảo Châu cũng làm quen với nghệ thuật trong vai trò MC. Anh cho biết công việc dẫn chương trình mang đến cho mình kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước ống kính, vốn kiến thức xã hội phong phú và khả năng ứng biến, tất cả đều hữu ích khi chuyển sang diễn xuất. Theo Lâm Bảo Châu, nghề MC vẫn là một đam mê gắn bó với anh, song ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên dành nhiều ưu tiên cho điện ảnh bởi diễn xuất mang lại cơ hội khám phá sâu hơn những tầng cảm xúc của chính mình.

Cặp đôi luôn song hành cùng nhau tại các sự kiện, Lệ Quyên luôn ủng hộ mọi quyết định của người yêu Ảnh: FBNV

Nhắc đến bạn gái, Lâm Bảo Châu chia sẻ, ca sĩ Lệ Quyên luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Trong giai đoạn tạm gác công việc cá nhân để tập trung cho các dự án chung, chính Lệ Quyên là người động viên anh quay trở lại với diễn xuất. Sự thấu hiểu và cổ vũ ấy trở thành nguồn động lực để nam diễn viên thêm vững tin, từng bước hoàn thiện kỹ năng và xây dựng sự nghiệp riêng. Anh cũng nhấn mạnh, cả hai luôn tôn trọng công việc của nhau, đồng hành và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Với Lâm Bảo Châu, đó là nền tảng quan trọng giúp anh an tâm phát triển con đường nghệ thuật lâu dài.

Bắt đầu theo đuổi điện ảnh ở tuổi 34, Lâm Bảo Châu khẳng định không xem đó là sự muộn màng, mà là một bước khởi đầu nghiêm túc. "Nhiều khi chính chúng ta tự đặt ra giới hạn và thất vọng khi không đạt được. Tôi tin rằng chỉ cần hết mình với con đường đã chọn, mỗi trải nghiệm đều là một kho báu. Vì vậy, khi cơ hội đến, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ", người yêu Lệ Quyên tâm sự.

Nam diễn viên 9X cho biết thêm, sau Chị ngã em nâng, anh sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi kỹ năng để sẵn sàng đảm nhận những vai diễn phức tạp hơn trong tương lai. Anh khẳng định mong muốn khán giả nhìn thấy một Lâm Bảo Châu luôn cầu tiến, nghiêm túc với nghề và không ngừng khám phá bản thân.