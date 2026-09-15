Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nguồn cơn việc kê giường chặn lối đi chung, ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ
Video Thời sự

Nguồn cơn việc kê giường chặn lối đi chung, ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường

Một hộ dân đã kê giường, vật dụng chắn ngang lối đi chung tại ngõ 61 đường Tiền Phong (xã An Khánh, Hà Nội) trong suốt 5 tháng qua để ngăn hàng xóm xây nhà, vì cho rằng trước đây thửa đất được phát mại tài sản chưa đúng quy định.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 61 đường Tiền Phong, mâu thuẫn bùng phát từ tháng 4 khi chủ sở hữu mới của thửa đất trong ngõ chuẩn bị triển khai xây dựng công trình.

5 tháng kê giường chặn lối đi ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ - Ảnh 1.

Hiện trạng lối đi chung ở ngõ 61 Tiền Phong (xã An Khánh) bị chặn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Việt (đại diện chủ thửa đất) cho biết, ông mua lại thửa đất từ chủ trước, sau khi khu đất hợp pháp qua đấu giá phát mại từ ngân hàng với đầy đủ giấy phép xây dựng và hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 24.4, khi bắt đầu triển khai dọn dẹp và thi công thì người trong gia đình chủ đất cũ là bà Chi đã liên tục ra cản trở.

Phương thức cản trở của gia đình bà Chi kéo dài dai dẳng suốt nhiều tháng, như: mang giường gỗ kê chèn giữa ngõ, kéo chuồng chó ra chắn hết phần đường đi còn lại, khiến lối đi chung bị bóp nghẹt.

Kể từ đó, mọi hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công nhà ông Việt đều bị ngưng trệ. Để tiếp tục công việc, ông Việt và thợ thi công phải chấp nhận hạ tải, chia nhỏ từng bao xi măng, bao cát rồi dùng xe rùa, xe cải tiến hoặc vác tay len lỏi qua khe hẹp sát tường để đưa vào công trình.

Đọc bài viết đầy đủ tại đây.

Tin liên quan

Bờ biển Nhật Lệ hóa 'bãi tập kết' củi, gỗ sau nhiều ngày mưa lớn

Bờ biển Nhật Lệ hóa 'bãi tập kết' củi, gỗ sau nhiều ngày mưa lớn

Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng chục tấn củi, gỗ và rác từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ (tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) khiến nhiều đoạn bờ biển ngổn ngang.

Thót tim xe máy chở trẻ nhỏ lọt vào điểm mù xe tải đang lùi

Khám phá thêm chủ đề

kê giường chặn ngõ tranh chấp đất đai chắn lối đi ngõ Tiền Phong tranh chấp đất phát mại ngăn hàng xóm xây nhà

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận