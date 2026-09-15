Nguồn cơn việc kê giường chặn lối đi chung, ngăn hàng xóm xây nhà trong ngõ

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 61 đường Tiền Phong, mâu thuẫn bùng phát từ tháng 4 khi chủ sở hữu mới của thửa đất trong ngõ chuẩn bị triển khai xây dựng công trình.

Hiện trạng lối đi chung ở ngõ 61 Tiền Phong (xã An Khánh) bị chặn ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Việt (đại diện chủ thửa đất) cho biết, ông mua lại thửa đất từ chủ trước, sau khi khu đất hợp pháp qua đấu giá phát mại từ ngân hàng với đầy đủ giấy phép xây dựng và hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 24.4, khi bắt đầu triển khai dọn dẹp và thi công thì người trong gia đình chủ đất cũ là bà Chi đã liên tục ra cản trở.

Phương thức cản trở của gia đình bà Chi kéo dài dai dẳng suốt nhiều tháng, như: mang giường gỗ kê chèn giữa ngõ, kéo chuồng chó ra chắn hết phần đường đi còn lại, khiến lối đi chung bị bóp nghẹt.

Kể từ đó, mọi hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công nhà ông Việt đều bị ngưng trệ. Để tiếp tục công việc, ông Việt và thợ thi công phải chấp nhận hạ tải, chia nhỏ từng bao xi măng, bao cát rồi dùng xe rùa, xe cải tiến hoặc vác tay len lỏi qua khe hẹp sát tường để đưa vào công trình.

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