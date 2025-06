Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM sẽ tăng vọt

Thị trường sẽ có thêm 40.000 căn nhà

Trong hơn 2 năm qua, thị trường bất động sản TP.HCM rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở mới, đặc biệt là phân khúc nhà ở thương mại và nhà ở bình dân. Theo số liệu từ các đơn vị thống kê, trong quý 1/2025, toàn TP.HCM chỉ ghi nhận khoảng gần 1.000 căn hộ mới được chào bán, giảm 70% so với quý trước và giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng nhiều dự án bị "treo" do vướng mắc pháp lý, quy hoạch, thẩm định giá đất và các thủ tục đầu tư. Điều này khiến lượng căn hộ tung ra thị trường sụt giảm nghiêm trọng, đẩy giá bán tăng cao và gây áp lực lên nhu cầu nhà ở thực của người dân.

Nhằm giải quyết tình trạng này, từ đầu năm 2024 đến nay, UBND TP.HCM cùng các sở, ngành đã chủ động rà soát, phân loại và từng bước tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở trên địa bàn. Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến cuối quý 1/2025, TP đã xử lý dứt điểm vướng mắc cho 8 dự án và đang tiếp tục giải quyết 22 dự án khác. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, bổ sung danh mục hơn 600 khu đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị đến năm 2030, tạo quỹ đất sạch cho các dự án mới.

Cụ thể, TP đang xem xét 565 vị trí đất phục vụ phát triển nhà ở thương mại, gồm 120 vị trí do nhà đầu tư đề xuất, 445 khu đất nằm trong danh sách thí điểm đất nông nghiệp và các loại đất khác (không phải đất ở) được làm nhà ở thương mại do Sở NN-MT cung cấp. Với phân khúc nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã tổng hợp được 53 khu đất đưa vào danh mục phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó gồm 47 vị trí do sở ghi nhận và 6 do các quận, huyện đề xuất bổ sung. Sở yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tính pháp lý, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật, xã hội, cũng như sự phù hợp với quy hoạch chung, nhằm đảm bảo cơ sở trình UBND TP.HCM phê duyệt, đồng thời hạn chế phát sinh điều chỉnh sau này.

TP.HCM sẽ đón lượng lớn nhà ở mới ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài các vị trí đã nêu, Sở Xây dựng đề nghị 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp tục rà soát, đề xuất thêm các khu đất đủ điều kiện phát triển nhà ở trong cả 2 giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Danh sách cần bao gồm cả các dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện pháp lý hoặc đã khởi công xây dựng. Cơ quan này nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chỗ ở tăng cao và thị trường đang thiếu nguồn cung phù hợp.

Với những động thái tích cực nói trên, giới chuyên gia bất động sản kỳ vọng thị trường TP.HCM sẽ đón một lượng lớn nguồn cung mới ngay trong nửa cuối năm 2025 và năm 2026. CBRE Việt Nam dự báo thời gian tới, TP.HCM sẽ có thêm khoảng 10.000 căn hộ gồm các dự án tồn kho tái khởi động sau khi xong pháp lý như Gem Riverside (TP.Thủ Đức), The Forest Gem (Q.Bình Thạnh), D Aqua (Q.8)... Dù tăng gấp đôi năm nay, nhưng số này cũng chỉ bằng hơn một nửa so với 2022. Xa hơn, đến năm 2027, thị trường TP.HCM dự kiến đón nhận gần 40.000 căn nhà mới.

Thu hút 5 triệu tỉ đồng vốn đầu tư

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam, nhận xét: "Nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho hàng loạt dự án nhà ở thương mại đang mang lại những kết quả bước đầu. Nhiều dự án đã có những tiến triển mới trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, được cấp giấy phép xây dựng, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và cấp sổ hồng cho người mua nhà. Nguồn cung căn hộ mới vẫn hạn chế nhưng được kỳ vọng sẽ cải thiện, được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh quy hoạch và các quy định pháp lý. Điểm tích cực là ngoài các dự án căn hộ cao cấp vốn chiếm tỷ trọng lớn trong những năm gần đây, thị trường dự kiến sẽ xuất hiện thêm nhiều dự án nhà ở thương mại giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội, giúp cân bằng nhu cầu thực và đầu tư".

Đồng quan điểm, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, nói lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ gỡ khó 100% các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của TP, cùng với các nghị quyết cơ chế đặc thù của Quốc hội sẽ là tiền đề để chúng ta kỳ vọng nguồn cung trong thời gian tới được cải thiện. Còn trong cả năm 2025 thì dự kiến có khoảng gần 10.000 căn hộ chào bán mới tập trung ở phía đông và nam TP. Khu vực phía tây dự kiến sôi động hơn khi sẽ có nguồn cung mới khá dồi dào từ các dự án đại đô thị ở các tỉnh giáp ranh.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, so sánh theo luật cũ, TP.HCM có 86 dự án, với 57.000 căn nhà không thể triển khai được khiến các doanh nghiệp bị chôn vốn thì nay đã có Nghị quyết 171 giúp các dự án dần được tháo gỡ. TP.HCM nhận được đăng ký thí điểm 445 dự án, mỗi dự án có 830 căn nhà thì dự kiến sẽ có gần 370.000 căn nhà được đưa ra thị trường trong vòng 3 - 10 năm tới. Nội suy cả nước sẽ có khoảng 900 dự án nhà ở thương mại đăng ký thực hiện dự án thí điểm, với quy mô sử dụng đất vào khoảng 5.000 ha, tương ứng bổ sung khoảng 650.000 căn nhà trong 3 - 10 năm tới. Những con số này có thể thu hút lượng vốn đầu tư lên đến khoảng 5 triệu tỉ đồng, tạo tác động lan tỏa ra cả nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% và 2 con số ở các năm tiếp theo.

Cũng theo ông Châu, việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản đang tạo ra luồng sinh khí mới cho thị trường nhà ở TP.HCM sau thời gian dài trầm lắng. Nếu các chính sách tiếp tục được duy trì nhất quán và các dự án sớm được triển khai, thị trường bất động sản ở TP.HCM hứa hẹn sẽ sôi động trở lại với nguồn cung tăng vọt trong thời gian tới.