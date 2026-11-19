Một trong những nội dung trọng tâm là thống nhất cơ chế quản lý, phân bổ nguồn thu từ hoạt động tham quan, bảo đảm công khai, minh bạch và ưu tiên kinh phí phục vụ trực tiếp cho di tích.

Đà Nẵng và Huế sẽ khắc phục những bất cập về bãi đỗ xe, xử lý tình trạng kinh doanh tự phát… tại di tích Hải Vân quan ẢNH: HOÀNG SƠN

Hải Vân quan được trùng tu với tổng kinh phí 42 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của TP.Đà Nẵng và TP.Huế theo tỷ lệ 50/50, hoàn thành và mở cửa đón khách từ tháng 8.2024.

Theo báo cáo của ngành văn hóa Đà Nẵng, tính đến ngày 31.10.2026, di tích này đã đón 76.727 lượt khách, trong đó gần 24.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt hơn 4,96 tỉ đồng.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang đảm nhận chu kỳ quản lý đầu tiên, kéo dài đến hết năm 2028, sau khi 2 địa phương thống nhất luân phiên quản lý theo chu kỳ 3 năm. Việc bán vé tham quan được triển khai từ ngày 2.6.2026.

Tại cuộc làm việc chiều 17.11, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị nguồn thu từ tham quan phải được quản lý, sử dụng đúng quy định, công khai, minh bạch, trước hết phục vụ chính di tích. Các khoản chi cần tập trung cho hoạt động thường xuyên, bảo vệ, vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng và bảo tồn.

Công tác bảo vệ, duy tu và bảo đảm an toàn được đặt ra cùng với yêu cầu khai thác du lịch tại Hải Vân quan ẢNH: HOÀNG SƠN

Hải Vân quan đón hơn 76.700 lượt khách kể từ khi mở cửa sau trùng tu ẢNH: HOÀNG SƠN

Hai địa phương định hướng đổi mới cách giới thiệu giá trị lịch sử, kiến trúc của di tích, bổ sung hoạt động trải nghiệm như tái hiện hoạt cảnh lính canh tại cửa ải và ứng dụng công nghệ trong thuyết minh. Đây cũng là cơ sở để Hải Vân quan tham gia sâu hơn vào các sản phẩm du lịch liên kết giữa Đà Nẵng và Huế.

Ngoài việc phối hợp quản lý Hải Vân quan, 2 địa phương định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết, khai thác thế mạnh di sản, văn hóa và cảnh quan của mỗi nơi. Đáng chú ý là hành trình Con đường di sản miền Trung kéo dài 3 - 5 ngày, kết nối quần thể di tích cố đô Huế với các di sản, danh thắng và điểm đến đặc sắc của Đà Nẵng.

Hai địa phương cũng tiếp tục khai thác tuyến tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung" Huế - Đà Nẵng, nghiên cứu phát triển sản phẩm tàu hơi nước trên tuyến này, dự kiến vận hành từ tháng 12.2026 sau khi hoàn tất thủ tục đăng kiểm.

Trong năm 2027, Đà Nẵng và Huế dự kiến tổ chức 1 - 2 chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài; phối hợp quảng bá Festival Huế, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) và các sự kiện lớn của 2 địa phương. Hai bên cũng định hướng mở rộng liên kết với Quảng Trị, Quảng Ngãi, tăng cường hợp tác chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và phát triển du lịch xanh.