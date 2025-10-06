Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguy cơ đau tim ban đêm tăng gấp đôi ở nhóm người này
Video Sức khỏe

Nguy cơ đau tim ban đêm tăng gấp đôi ở nhóm người này

Thiên Lan - Anh Trang
06/10/2025 16:52 GMT+7

Không phải ban ngày, mà chính là ban đêm – lúc cơ thể nghỉ ngơi – tim lại đối mặt với nhiều rủi ro nhất. Theo các bác sĩ tim mạch, nguy cơ đau tim vào ban đêm có thể tăng gấp đôi với một số nhóm người

Theo tiến sĩ Dmitry Yaranov, bác sĩ tim mạch từ Hệ thống Bệnh viện chuyên khoa tim mạch Stern Cardiovascular Physicians (Mỹ), ban đêm gây ra nguy cơ đau tim cao nhất do sự gia tăng nội tiết tố, đặc biệt là với những người có lịch trình dùng thuốc không nhất quán, theo tờ Hindustan Times.

Điều này đúng với những người bị huyết áp cao không được điều trị hoặc có mảng xơ vữa không ổn định, hoặc những người quên uống thuốc tim mạch đúng giờ.

Nguy cơ đau tim ban đêm tăng gấp đôi ở nhóm người này - Ảnh 1.

Nguy cơ đau tim gấp đôi có thể xảy ra với một số nhóm người vào ban đêm

ẢNH: FREEPIK

Theo bác sĩ Yaranov, hầu hết mọi người nghĩ rằng đau tim xảy ra ngẫu nhiên. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng nguy cơ cao nhất là vào gần sáng, khi mọi người vẫn còn nằm trên giường. Đây là thời điểm các hoóc môn căng thẳng như cortisol tăng vọt, mạch máu co thắt và huyết áp tăng đột biến.


đau tim đau tim ban đêm huyết áp Tim mạch
