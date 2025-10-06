Nguy cơ đau tim ban đêm tăng gấp đôi ở nhóm người này

Theo tiến sĩ Dmitry Yaranov, bác sĩ tim mạch từ Hệ thống Bệnh viện chuyên khoa tim mạch Stern Cardiovascular Physicians (Mỹ), ban đêm gây ra nguy cơ đau tim cao nhất do sự gia tăng nội tiết tố, đặc biệt là với những người có lịch trình dùng thuốc không nhất quán, theo tờ Hindustan Times.

Điều này đúng với những người bị huyết áp cao không được điều trị hoặc có mảng xơ vữa không ổn định, hoặc những người quên uống thuốc tim mạch đúng giờ.

Nguy cơ đau tim gấp đôi có thể xảy ra với một số nhóm người vào ban đêm ẢNH: FREEPIK

Theo bác sĩ Yaranov, hầu hết mọi người nghĩ rằng đau tim xảy ra ngẫu nhiên. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng nguy cơ cao nhất là vào gần sáng, khi mọi người vẫn còn nằm trên giường. Đây là thời điểm các hoóc môn căng thẳng như cortisol tăng vọt, mạch máu co thắt và huyết áp tăng đột biến.



