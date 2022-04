Nguy cơ hòa đàm đổ vỡ, Nga và Ukraine chỉ trích lẫn nhau

Phát biểu trước các nhà báo Ba Lan vào ngày 29.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự bi quan trước triển vọng tiếp tục đàm phán với Nga.

Tổng thống Zelensky cũng nói người dân Ukraine đang tức giận vì các hành động của Nga.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Zelensky nói với các nhà báo Ba Lan rằng: "Rủi ro đàm phán sẽ phải đóng lại là rất cao vì người Nga đã để lại cho người dân Ukraine ấn tượng rằng Moscow có kế hoạch giết người".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày lại cho rằng đàm phán đình trệ là do Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh từ các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nếu nước này "trung thực" trong các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Nga nói: "Tôi tin rằng các thỏa thuận chỉ có thể đạt được khi Kyiv bắt đầu hành động vì lợi ích của người dân Ukraine, chứ không phải của các ‘cố vấn từ xa’".





Ngoại trưởng Lavrov cho biết các phái đoàn Nga và Ukraine đang tiếp tục đàm phán hàng ngày qua cuộc gọi video và việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận với Nga là một phần của quá trình này.

Ông Lavrov tuyên bố rằng một thỏa thuận ở Ukraine sẽ góp phần to lớn vào việc giảm leo thang căng thẳng không chỉ ở châu Âu, mà trên toàn thế giới.

Ukraine và Nga đã không tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình kể từ hôm 29.3 và tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện hành vi tàn bạo khi họ rút khỏi các khu vực gần Kyiv. Moscow đã phủ nhận thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, cả Mỹ và Anh đều lên tiếng ủng hộ Ukraine trong các cuộc đàm phán, đồng thời nói rằng điều quan trọng là phải tiếp tục trang bị vũ khí cho Kyiv. Tổng thống Joe Biden hôm 28.4 đã yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ viện trợ mới 33 tỉ USD, bao gồm hơn 20 tỉ USD vũ khí.

Khoản viện trợ này đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà hy vọng sẽ thông qua gói tài trợ "càng sớm càng tốt".