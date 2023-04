Tại lô đất trống này có nhiều cây xanh, lau, cỏ mọc um tùm đang khô héo. Người dân lo lắng nếu ai đó đốt hoặc đi qua vô tình quăng tàn thuốc lá thì cả cánh đồng cỏ khô sẽ bị thiêu rụi và có thể cháy lan sang nhà dân xung quanh.



Bãi cỏ tại lô đất trống gần khu dân cư ở giao lộ Tân Thới Nhất 17 - Dương Thị Giang, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM, khô héo, dẫn tới nguy cơ cháy rất cao NGỌC QUỲNH

Theo ông Phạm Văn Thắng, ngụ trên đường Dương Thị Giang, khu đất trống này vốn là những dự án xây dựng chưa được triển khai, do nắng nóng nên cỏ cây héo khô. Do lo ngại muỗi, rắn rết và rác thải chất lâu ngày mất vệ sinh nên nhiều khi người dân tự đốt. Nếu chẳng may cỏ khô cháy, gặp gió sẽ lan rộng, mất kiểm soát, có thể gây ra hậu quả đáng tiếc.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, phát quang bãi cỏ để hạn chế nguy cơ hỏa hoạn.