Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Iran không muốn leo thang xung đột?

Ngày 18.4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã đến New York (Mỹ) để dự một cuộc họp của HĐBA LHQ. Tuy nhiên, do các hạn chế từ lệnh cấm vận của Mỹ, Ngoại trưởng Iran chỉ có thể đi lại một cách giới hạn tại khu vực gần trụ sở LHQ và khu nhà của đại diện Iran ở New York.

Ngay sau khi vừa đến New York, Ngoại trưởng Abdollahian đã trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn IRNA. Qua đó, ông khẳng định: "Chúng tôi đã thông báo rõ với người Mỹ. Quyết định trừng phạt Israel, thông qua bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran do tổng thống đứng đầu, sẽ là hành động trả đũa duy nhất và cuối cùng. Sau chiến dịch, vào khoảng 2 giờ 30 sáng 14.4, chúng tôi đã gửi thêm thông điệp cho Mỹ qua các kênh ngoại giao, khẳng định không muốn leo thang căng thẳng trong khu vực".

Tiến Triển