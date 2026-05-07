Nguy cơ lỡ tiến độ Vành đai 3 TP.HCM

Hà Mai
07/05/2026 08:33 GMT+7

Tuyến Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh (trước đây là Long An) và Bình Dương (trước khi sáp nhập) theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào giữa năm nay, nhưng nguy cơ không thể về đích đúng hẹn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi UBND TP,  tổng khối lượng thi công toàn dự án hiện mới đạt khoảng 74%. Mỗi đoạn thành phần có mức hoàn thành khác nhau. Cụ thể, đoạn qua TP.HCM đạt khoảng 74,6% khối lượng; khu vực Đồng Nai đạt hơn 69%; đoạn qua Bình Dương khoảng 64,3% và tỷ lệ hoàn thành cao nhất nằm ở đoạn qua Tây Ninh - hơn 92%.

Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 12, trễ 6 tháng so với kế hoạch

Riêng với tuyến đi qua địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập) dài hơn 47 km ghi nhận đoạn trên cao gần 15 km qua TP.Thủ Đức cũ đang chạy tốt hơn mức trung bình, đạt khoảng 82%. Trong khi đó, khu vực phía tây TP như Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, tiến độ mới đạt khoảng 67% do thiếu hụt vật liệu chủ lực như cát đắp nền và đá xây dựng trong thời gian dài.

Thực tế ghi nhận, hiện nay, hơn một nửa chiều dài khu vực này đã hoàn thành xử lý nền đất yếu và chuyển sang các bước thi công tiếp theo. Phần còn lại vẫn đang theo dõi độ lún trước khi thi công mặt đường để đảm bảo kỹ thuật.

Theo Sở Xây dựng, khó khăn lớn nữa là biến động giá đầu vào. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận chuyển, vật liệu như cát, đá, nhựa đường đồng loạt leo thang. Chi phí nhân công và vận hành thiết bị cũng tăng so với thời điểm ký hợp đồng, tạo áp lực lên nhà thầu và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Trước tình hình này, tiến độ khai thác dự án đã được xây dựng lại, chia làm 2 giai đoạn: Đến 30.9 hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 38,6 km tuyến chính cao tốc, gồm các dự án thành phần thuộc TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cũ và Tây Ninh; đến 30.12 sẽ hoàn thiện toàn bộ tuyến chính dài khoảng 70,4 km cùng hệ thống đường song hành, đường gom dài khoảng 75 km. Mốc tiến độ mới trễ 6 tháng so với kế hoạch phê duyệt ban đầu.

Một số đoạn có khả năng khai thác sớm để giảm áp lực giao thông, gồm: Đoạn qua Thủ Đức cũ dự kiến thông xe vào cuối tháng 6 và đoạn qua Củ Chi dự kiến thông xe vào cuối tháng 9.

Ngoài ra, sau khi rà soát và tối ưu chi phí, Sở Xây dựng TP.HCM ước tính tổng vốn đầu tư dự án Vành đai 3 TP.HCM có thể giảm gần 16.000 tỉ đồng, chủ yếu từ giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép điều chỉnh cơ chế giá hợp đồng xây dựng trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường vật liệu, nhiên liệu, nhằm đảm bảo quyền lợi nhà thầu và tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện dự án.

Đồng thời, cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần kéo dài đến năm 2028 và thực hiện quyết toán vào năm 2029, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

