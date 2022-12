Nguy cơ phải đền hợp đồng, TP.HCM vẫn quyết ngưng thuê 'siêu máy bơm' chống ngập

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng (thuộc Sở Xây dựng), cho biết dự án đầu tư sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã hoàn thành từ tháng 3, trong đó đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước mới, xây chặn cống hiện hữu và ngắt kết nối tuyến cống hiện hữu về trạm bơm.

Lượng nước thoát cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (bao gồm cả phạm vi chống ngập do Công ty Quang Trung đảm trách cung ứng) được chảy về cửa xả và thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, không truyền tải nước về hầm trạm bơm do Công ty Quang Trung vận hành. Do đó, việc ngưng vận hành trạm bơm chống ngập của Công ty Quang Trung là tất yếu và hoàn toàn phù hợp với thực tế thoát nước khu vực kể từ thời điểm 1.4.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Trung tâm Hạ tầng đã tổ chức 2 cuộc họp với Công ty Quang Trung để đàm phán chấm dứt Hợp đồng và phải tới lần họp thứ 2 (ngày 20.7), hai bên mới đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng.

Việc thanh lý hợp đồng không áp dụng điều khoản bồi thường hay phạt hợp đồng sau khi được Trung tâm Hạ tầng báo cáo với Sở Xây dựng và UBND TP.HCM trên cơ sở đề xuất của Công ty Quang Trung di chuyển máy bơm qua khu vực đường Nguyễn Văn Quá hoặc đường Phan Huy Ích được UBND TP phê duyệt thực hiện hợp đồng dịch vụ chống ngập kiểu mới.

Ngày 11.8, Trung tâm Hạ tầng đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng về kết quả đàm phán như trên. Sau đó, 28.10, Sở Xây dựng đã gửi báo cáo kết quả đàm phám kết thúc hợp đồng và các kiến nghị của Công ty Quang Trung tới UBND TP.

Cũng theo ông Vũ Văn Điệp, việc đặt hàng dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ kiểu mới là trường hợp đặc thù, chưa có tiền lệ và được thực hiện trên cơ sở chủ trương thí điểm của Thành ủy, UBND TP.





Đề xuất thực hiện cung cấp dịch vụ bơm chống ngập kiểu mới tại 3 khu vực ngập đường Phan Huy Ích, đường Nguyễn Văn Quá và khu vực Thảo Điền chưa có các quy định và hướng dẫn để thực hiện loại hình dịch vụ này, đồng thời không có cơ sở pháp lý.

Hơn nữa, trong trường hợp đề xuất thực hiện cung cấp dịch vụ bơm chống ngập đảm bảo được các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật đối với từng vị trí và các quy định pháp luật thì cũng phải thực hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ mới, không phải dựa trên căn cứ vào điều kiện đưa ra khi đàm phán chấm dứt một hợp đồng cũ.

"Hiện trạng thoát nước tại 3 khu vực đường Phan Huy Ích, đường Nguyễn Văn Quá và khu vực Thảo Điền đã được theo dõi, đánh giá và thực hiện nhiều giải pháp giảm ngập và các khu vực này đều đang có các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Do đó việc cung cấp dịch vụ bơm chống ngập kiểu mới tại 3 khu vực ngập nêu trên là không cần thiết" - lãnh đạo Trung tâm Hạ tầng nhận định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi đồng ý chấm dứt trước thời hạn hợp đồng thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, phía Công ty Quang Trung đưa điều kiện được chuyển hệ thống máy bơm này sang 1 trong 3 tuyến đường: Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá và khu vực Thảo Điền.

"Nếu được thành phố cho phép thực hiện dịch vụ chống ngập tại khu vực Thảo Điền, thì ngay lập tức toàn bộ khu vực này sẽ được cải thiện hết ngập theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Chúng tôi đề xuất lãnh đạo thành phố cho phép tiếp tục được thực hiện dịch vụ chống ngập bằng công nghệ kiểu mới tại 3 khu vực nói trên. Chúng tôi xin cam kết bỏ toàn bộ chi phí đầu tư để thực hiện dịch vụ chống ngập, và khẳng định dịch vụ này sẽ giải quyết hết ngập ngay lập tức trên nguyên tắc không hết ngập, không lấy tiền” - ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Công ty Quang Trung khẳng định.

Tuy nhiên, trong văn bản mới gửi UBND TP.HCM cùng các sở ban ngành liên quan, lãnh đạo Công ty Quang Trung cho rằng Trung tâm Hạ tầng không thiện chí tiếp thu công nghệ mới này và báo cáo lên UBND TP thiếu trung thực, mâu thuẫn với biên bản mà 2 bên đã thống nhất thỏa thuận.

Phía doanh nghiệp cho biết sẽ kiên trì chờ đợi đến ngày 10.12. Nếu Trung tâm Hạ tầng không có văn bản trả lời về kết quả phê duyệt của UBND TP với đề xuất chuyển hệ thống máy bơm sang khu vực khác thì biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sẽ không còn có giá trị. Đồng nghĩa thành phố sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng và phải bồi thường 2 tuyến cống bằng thép đấu qua đường Nguyễn Hữu Cảnh cùng phần chênh lệch giá trị hợp đồng tương đương 87 tỉ đồng.