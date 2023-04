Nguy cơ tai nạn khi tự ý đi vào công trường cao tốc đang thi công

Ngày 7.4, Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) cho biết đã có văn bản gửi chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua, để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý di chuyển vào đường cao tốc này do đang trong quá trình thi công.

Xe máy lưu thông vào tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây PHƯỚC TUẤN

Đồng thời, Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng chỉ đạo các nhà thầu triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường đang thi công.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, thời gian qua, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dù chưa hoàn thành nhưng có nhiều phương tiện ô tô, xe gắn máy tự ý lưu thông trên tuyến. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trong khi đó, đại diện nhà thầu thi công gói thầu xây lắp số 3, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn H.Xuân Lộc) cũng cảnh báo, do đang thi công, vì lý do an toàn người dân không tự ý lưu thông trên cao tốc. "Để cảnh báo người dân, tại các vị trí đường gom, đường dẫn vào cao tốc, chúng tôi đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đề nghị người dân không vào công trường", đại diện nhà thầu gói thầu xây lắp số 3 cho hay.

Phương tiện đang thi công trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây PHƯỚC TUẤN

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 6.4, ông Nguyễn Trung V. (45 tuổi, ngụ xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình, Bình Thuận) chạy xe máy trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang thi công, chưa hoàn thiện. Khi đến đoạn qua xã Hàm Trí, H.Hàm Thuận Bắc thì vướng vào sợi dây điện giăng ngang qua đường cao tốc ở tầm thấp, dẫn đến ông V. bị tử vong tại chỗ.

Hiện tại, 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây có hàng trăm công nhân đang thi công nhằm đưa vào vận hành trước ngày 30.4.2023 nên có nhiều chướng ngại vật trên công trường. Vì lý do an toàn, nhà thầu cảnh báo người dân không tự ý lưu thông vào cao tốc khi đang trong quá trình thi công.