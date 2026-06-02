Nguy cơ tiềm ẩn từ tai nghe chống ồn

Tai nghe chống ồn đã trở thành một phụ kiện phổ biến trong cuộc sống hiện đại, với mục đích chính là chặn tiếng ồn bên ngoài và mang đến âm thanh rõ ràng, riêng tư cho người sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù có khả năng giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả, không phải lúc nào tai nghe chống ồn cũng có thể loại bỏ hoàn toàn âm thanh xung quanh.

Nhiều người mua tai nghe chống ồn mà không biết rõ tác hại mà chúng có thể mang lại

Tai nghe chống ồn hoạt động dựa trên hai công nghệ chính: chống ồn thụ động (PNC) và chống ồn chủ động (ANC). Công nghệ PNC hoạt động bằng cách che kín tai, trong khi ANC sử dụng micro tích hợp để theo dõi âm thanh xung quanh và tạo ra sóng âm đảo ngược nhằm triệt tiêu tiếng ồn. Công nghệ ANC đặc biệt hiệu quả trong việc lọc bỏ các âm thanh tần số thấp, như tiếng động cơ, nhưng lại kém hiệu quả với những âm thanh đột ngột, chói tai.

Tai nghe chống ồn có thể thay đổi cách tiếp nhận âm thanh?

Mặc dù tai nghe chống ồn mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên sự gia tăng sử dụng chúng cũng đã dấy lên những lo ngại về sức khỏe. Theo trưởng nhóm lâm sàng thính học người lớn tại Imperial College Healthcare NHS Trust (Anh), tiến sĩ Renee Almeida, số lượng người lớn đến khám vì các vấn đề thính giác đang gia tăng, với một số trường hợp được chẩn đoán mắc rối loạn xử lý thính giác (APD). Tình trạng này khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc phân tích và xác định hướng âm thanh, đặc biệt trong môi trường ồn ào.

Hiện tại, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy tai nghe chống ồn là nguyên nhân trực tiếp gây ra APD ở người lớn. Tuy nhiên, tiến sĩ Almeida nhấn mạnh cần có thêm nghiên cứu về tác động lâu dài của việc sử dụng tai nghe chống ồn, đặc biệt là đối với trẻ em.

Việc hiểu rõ về cách hoạt động và tác động của tai nghe chống ồn được xem là quan trọng, đặc biệt khi người dùng cân nhắc việc sử dụng chúng cho trẻ nhỏ.