Nguy hiểm khi đi tắt qua đường ray xe lửa

Theo ghi nhận, thời gian qua rất đông người dân ở xã Tam An (H.Phú Ninh, Quảng Nam), “liều mình” băng qua đường ray tàu lửa đoạn thôn An Mỹ (xã Tam An). Nhiều trường hợp bị mắc kẹt xe máy trên đường ray, rất may có nhiều người kịp thời đến hỗ trợ nên mới tránh được những vụ tai nạn đường sắt thương tâm.

Ông Nguyễn Ngọc Anh (55 tuổi, ở xã Tam An) cho biết khu vực này có rất đông công nhân và học sinh liều lĩnh băng qua đường ray để về nhà. “Nhiều người dân chọn cách băng qua đây để không phải chờ tàu; đồng thời nhằm rút ngắn đoạn đường, tiết kiệm chút thời gian. Tuy nhiên, chính những việc làm này lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt”, ông Anh nói. Theo ông, có trường hợp khi phụ nữ đi qua bị kẹt bánh giữa đường ray, loay hoay không thể nào dắt xe qua, trong khi đoàn tàu cũng chạy gần đến, phát hiện sự việc nhiều người dân kịp thời chạy đến giúp mới thoát được. “Đoạn đường này thật sự rất nguy hiểm, dù chưa có tai nạn chết người nhưng việc rất đông người dân bất chấp lưu thông qua lại như thế này, mà chính quyền địa phương cũng như các ngành liên quan không có biện pháp thì trước sau gì tai nạn cũng xảy ra”, ông Anh cảnh báo.





Bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi, ở xã Tam An) cho biết khu vực này không chỉ người lớn mà hầu hết các cháu học sinh cũng chọn cách băng qua nên rất nguy hiểm. “Mới đây, có hai học sinh khi đang cố băng qua đường ray thì xe bất ngờ tắt máy, bị mắc kẹt ngay giữa đường nhưng không thể kéo ra được. Tôi phát hiện đã hô to mọi người đến hỗ trợ, khi các cháu vừa đưa được xe ra khỏi đường ray thì tàu cũng vừa kịp đến, rất may không xảy ra tai nạn. Nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông đường sắt, mọi người khi qua đoạn đường ray này nên quan sát thật kỹ, bởi đây là lối tự mở, không có người gác chắn”, bà Lan kể.

Ông Trần Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Tam An, cho hay đoạn đường băng qua đường ray tàu hỏa thuộc thôn An Mỹ do Bộ GTVT quản lý, việc người dân lưu thông qua đường này rất nguy hiểm. “Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân đừng vì muốn rút ngắn đoạn đường, tiết kiệm chút thời gian mà liều mình đi băng qua đoạn đường ray này”, ông Dự thông tin.