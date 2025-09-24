Nguy hiểm khi đường chưa có vạch kẻ phân làn

Điều đáng nói, trên đoạn đường này có nhiều hẻm và giao lộ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.





Đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Hưng được trải nhựa rất đẹp nhưng chưa có kẻ vạch sơn phân làn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Hưng chưa kẻ vạch sơn phân làn, lại có nhiều ngã tư giao cắt nhau nguy hiểm ẢNH: NGỌC QUỲNH

Chị Nguyễn Hoàng Ánh Như, người dân cư ngụ trên đường này, nói: "Hằng ngày tôi thấy tình trạng các phương tiện không nhường nhau và thường chạy ra giữa đường. Vào ban đêm do đường rộng và bằng phẳng nên nhiều người chạy nhanh, lại chưa có vạch phân làn xe, không có vạch sơn giảm tốc độ, phản quang, lối cho người đi bộ sang đường… nên rất nguy hiểm".

Đề nghị cơ quan chức năng cho kẻ vạch sơn, phân làn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và giúp người điều khiển xe lưu thông dễ dàng hơn.