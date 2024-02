Nguy kịch do chữa bệnh bằng thuốc cam không rõ nguồn gốc

Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư (Hà Nội) vừa tiếp nhận điều trị bé gái 9 tuổi ở Nghệ An nhập viện trong tình trạng lơ mơ, co giật nhiều và kéo dài, giảm tri giác. Bệnh nhi (BN) được BV Sản nhi Nghệ An chuyển đến trong tình trạng máu nhiễm chì rất cao.



Loại thuốc cam không rõ nguồn gốc mà gia đình cho trẻ dùng BVCC

BN được chẩn đoán động kinh từ lúc 6 tuổi. Thời gian gần đây, tần suất co giật của trẻ tăng lên, gia đình mua thuốc cam (cách gọi của người dân về một bài thuốc y học cổ truyền, thường được bào chế dạng bột) không rõ nguồn gốc về cho trẻ uống. Sau khoảng 2 tuần, trẻ co giật nhiều hơn kèm nôn, đau đầu, lơ mơ nên được đưa vào BV huyện, rồi chuyển đến BV Sản nhi Nghệ An. Tại đây, qua khám lâm sàng kết hợp bệnh sử, các bác sĩ (BS) nghi ngờ trẻ bị ngộ độc chì và cho làm xét nghiệm định lượng chì trong máu. Kết quả cho thấy BN bị ngộ độc chì nặng, có tổn thương não. Nồng độ chì trong máu của trẻ là 91 µg/dL (cao hơn nhiều so với ngưỡng được chấp nhận là dưới 10 µg/dL). BN nhanh chóng được chuyển đến BV Nhi T.Ư để tiếp tục điều trị.

Đây là một ca ngộ độc rất đáng tiếc vì sự thiếu hiểu biết của gia đình khi không tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh động kinh của các bác sĩ chuyên khoa, không cho trẻ uống thuốc đều đặn và tái khám theo lịch mà lại tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc để chữa bệnh. Bác sĩ Nguyễn Tân Hùng (Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi T.Ư)

Tại BV Nhi T.Ư, các BS lập tức hồi sức tích cực cho BN (thở ô xy, thở máy, đảm bảo huyết động, điều trị tăng áp lực nội sọ, dùng thuốc thải chì máu) để đảm bảo chức năng sống cho trẻ. Tuy nhiên, tình trạng tri giác của BN xấu dần, tăng áp lực nội sọ nặng, đe dọa chức năng sống và BN rơi vào tình trạng mất não.

BS Nguyễn Tân Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, BV Nhi T.Ư, chia sẻ: "Đây là một ca ngộ độc rất đáng tiếc vì sự thiếu hiểu biết của gia đình khi không tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh động kinh của các bác sĩ chuyên khoa, không cho trẻ uống thuốc đều đặn và tái khám theo lịch mà lại tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc để chữa bệnh".

G ÂY ĐỘC, TÍCH LŨY NHIỀU NĂM

Theo chuyên gia, chì là chất rất độc hại cho sức khỏe, gây tổn thương nhiều cơ quan như thần kinh, xương, hệ huyết học, máu, gan, thận, hệ tiêu hóa, tim mạch… Khi vào cơ thể, chì có thể tích lũy lâu trong nội tạng, đặc biệt là xương.

BS Nguyễn Tân Hùng cho biết chì đặc biệt nguy hại với trẻ nhỏ do tích lũy trong xương lâu dài khiến trẻ còi cọc, chậm phát triển thể chất. Kim loại này còn gây thiếu máu, có trường hợp tổn thương não không hồi phục dẫn tới các di chứng nặng nề như chậm phát triển trí tuệ, co giật. Nồng độ chì trong máu lớn hơn 70 µg/dL là ngộ độc chì mức độ nặng với tỷ lệ tử vong trên 65% nếu có tổn thương thần kinh trung ương.

BS Hùng lưu ý có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc chì, như: tiếp xúc môi trường ô nhiễm từ các khu công nghiệp, nguồn nước nhiễm chì, sơn tường, xăng dầu nhiễm chì, pin, đồ chơi bằng nhựa có sơn chì, đồ hộp đựng thức ăn có hàn chì… Đặc biệt, dùng các loại thuốc cam không rõ nguồn gốc là một trong những nguyên nhân hàng đầu và phổ biến nhất gây ngộ độc chì ở trẻ em.

BS Hùng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tin tưởng vào các phương pháp điều trị đã được y học chứng minh. Không nên nghe, làm theo những phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng, tự ý dùng các loại thuốc, nhất là thuốc cam, thuốc nam không rõ nguồn gốc, không có giấy phép lưu hành. Đối với các BN có bệnh mạn tính, trẻ cần được tuân thủ điều trị cũng như tái khám theo đúng hẹn tại cơ sở y tế uy tín.