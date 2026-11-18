Ngày 18.11 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam gặp mặt chúc mừng và trao thưởng cho đội tuyển bóng bàn nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc đoạt 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Trong đó Nguyễn Anh Tú đóng góp nổi bật nhất với cú đúp HCV cá nhân và đồng đội nam, HCB đôi nam.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam được liên đoàn khen thưởng, động viên kịp thời sau thành tích ấn tượng ở giải vô địch Đông Nam Á 2026 ẢNH: BBVN

Ông Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, nỗ lực cống hiến của ban huấn luyện và các tuyển thủ. "Tại giải Đông Nam Á lần này, một số đội tuyển trong khu vực chưa tham dự với lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, những kết quả đạt được là sự khích lệ đáng trân trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện chuyên môn và nâng cao năng lực cạnh tranh. Toàn đội cần tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị bài bản, hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 34 năm 2027", ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

HLV Vũ Văn Trung bày tỏ quyết tâm cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam chinh phục những mục tiêu mới sau thành tích tốt tại giải Đông Nam Á lần này ẢNH: BBVN

HLV Vũ Văn Trung khẳng định toàn đội sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục nỗ lực, hướng tới những mục tiêu cao hơn, dài hạn hơn, đặc biệt là SEA Games 34, xa hơn là vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc đoạt 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 ở Malaysia ẢNH: BBVN

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng các đối tác, nhà tài trợ đã trao thưởng tổng cộng 400 triệu đồng cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam với hy vọng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực cho toàn đội. Ngoài tiền thưởng của liên đoàn, đội tuyển bóng bàn Việt Nam còn được thưởng theo chế độ nhà nước là 40 triệu đồng/HCV, 20 triệu đồng/HCB và 15 triệu đồng/HCĐ.