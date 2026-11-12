Bóng bàn Việt Nam xuất sắc giành HCV đồng đội nam Đông Nam Á: Thắng nghẹt thở Malaysia

Chiến thắng không chỉ khẳng định bản lĩnh, trình độ chuyên môn của các vận động viên mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn đội.

Trận chung kết căng thẳng

Bước vào trận chung kết với quyết tâm cao, các tay vợt Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin. Ở trận đấu mở màn, Đinh Anh Hoàng có màn trình diễn ấn tượng khi vượt qua Choong Javen với tỷ số 3-2 sau cuộc so tài căng thẳng.





Đinh Anh Hoàng chói sáng Ảnh: BHL

Nguyễn Anh Tú bùng nổ

Tiếp nối đà hưng phấn, Nguyễn Anh Tú thi đấu chắc chắn và hiệu quả, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Wong Qi Shen, giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.



Ở trận đấu thứ ba, Lê Đình Đức đã nỗ lực thi đấu nhưng không thể vượt qua Lee Hong An, chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3. Kết quả này giúp Malaysia rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 và khiến cuộc đua đến chức vô địch trở nên căng thẳng hơn.

Thành tích xuất sắc của bóng bàn Việt Nam tại sân chơi khu vực Ảnh: BHL

Tuy nhiên, trong trận đấu quyết định, Đinh Anh Hoàng một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của mình. Trước lối chơi tấn công mạnh mẽ của Wong Qi Shen, tay vợt Việt Nam đã thể hiện khả năng thích nghi tốt, duy trì sự tập trung và thi đấu đầy bản lĩnh để giành chiến thắng 3-1. Kết quả này ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam, chính thức mang về tấm HCV nội dung đồng đội nam.

Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự nỗ lực không ngừng và tinh thần thi đấu đoàn kết của các vận động viên. Thành tích này cũng tiếp thêm động lực, sự tự tin cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam trước khi bước vào các nội dung thi đấu tiếp theo.

Với dấu ấn từ chiến thắng trước Malaysia, các tay vợt Việt Nam đang có thêm niềm tin và quyết tâm hướng tới mục tiêu chinh phục những thành tích cao ở các nội dung đơn và đôi trong thời gian tới.