Theo Bộ NN-MT, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Huy Ngọ từ trần lúc 3 giờ 56 ngày 16.9.2025 (tức ngày 25.7 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Ông Lê Huy Ngọ trong một cuộc trò chuyện với báo chí vào năm 2021 ẢNH: BÁO DT-PT

Ông Lê Huy Ngọ sinh năm 1938, tại xã Tĩnh Hải, H.Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, nay là P.Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Ông từng giữ các chức vụ: Ủy viên T.Ư Đảng các khóa VI, VII, VIII, IX; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão T.Ư.

Suốt sự nghiệp hơn 50 năm, ông gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn - từ thực tiễn sản xuất đến hoạch định chính sách. Với phong cách sâu sát thực tế, cán bộ và người dân vẫn gọi ông là "Bộ trưởng của nông dân".

Nguyên Bộ trưởng NN-PTNT Lê Huy Ngọ từ trần

Trên vai trò Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư, ông luôn có mặt sớm ở các vùng thiên tai trọng điểm để ứng phó, phối hợp khắc phục hậu quả. Hình ảnh "người đi trong bão lũ" đã trở thành ký ức sâu đậm với nhiều thế hệ.

Ông Lê Huy Ngọ để lại dấu ấn rõ trong các chương trình: bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; cánh đồng 50 triệu đồng/ha; kiên cố hóa kênh mương; trồng mới 5 triệu ha rừng; chế biến gỗ và lâm sản; xây dựng nông thôn mới.

Ông được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Lao động, Huân chương Kháng chiến và bằng khen Liên Hiệp Quốc vì thành tích trong phòng chống thiên tai, giảm nhẹ thảm họa tự nhiên.

Lễ viếng ông Lê Huy Ngọ diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 18.9.2025; lễ truy điệu từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng cùng ngày tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.