Nguyên Giám đốc CDC Cà Mau và 2 cán bộ ngành y tế được tại ngoại để điều trị bệnh

Ngày 14.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, sau một thời gian bị bắt tạm giam, nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cà Mau (CDC Cà Mau) và 2 cán bộ ngành y tế liên quan đến Công ty Việt Á được tại ngoại để điều trị bệnh.

Bị can Đặng Hải Đăng thời điểm bị bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

3 bị can được tại ngoại là Đặng Hải Đăng (57 tuổi), nguyên Giám đốc CDC Cà Mau; Hồ Quang Nhu, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ CDC Cà Mau và Lê Ngọc Định, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Cà Mau.

"Do các bị can đã khắc phục hậu quả, khai nhận tốt và vụ việc đang chờ xử lý. Trong 3 bị can, bị can nào cũng bệnh huyết áp, tiểu đường. Việc cho tại ngoại để điều trị bệnh là thể hiện tính nhân văn", nguồn tin thông tin thêm.

Bị can Lê Ngọc Định thời điểm bị bắt tạm giam. CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 31.7.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam 3 bị can trên để điều tra liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế và CDC Cà Mau. Đây cũng là 3 cá nhân vào đầu năm 2022 đã nộp lại cho cơ quan chức năng số tiền đã nhận của Công ty Việt Á. Trong đó, bị can Đặng Hải Đăng nộp lại khoảng 1 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1.2020 đến tháng 10.2021, Sở Y tế, CDC Cà Mau và Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thực hiện 11 gói thầu mua kit xét nghiệm Covid-19, máy tách chiết DNA/RNA tự động, hóa chất, sinh phẩm và thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Công ty Việt Á, với số tiền 49,47 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, Sở Y tế mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác), dẫn đến thiệt hại khoảng 9,156 tỉ đồng; còn lại gói thầu 40.000 kit chưa thanh quyết toán.

CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm Covid- 19 của Công ty Việt Á cao hơn so với giá của chi phí sản xuất (đã bao gồm 5% lợi nhuận và chi phí khác), dẫn đến thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, các bị can Định, Đăng và Nhu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại khoản 6 Điều 89 luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỉ đồng.