Nguyên Giám đốc Sở Công thương Cà Mau 'quên' kê khai 3 thửa đất trong 8 năm

Liên quan thông tin ông Nguyễn Văn Đô, nguyên Giám đốc Sở Công thương Cà Mau, bị kỷ luật cảnh cáo đảng vì kê khai tài sản không trung thực, ngày 7.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Văn Đô "quên" kê khai 3 thửa đất gần 26.500 m2 trong 8 năm.

Sở Công thương Cà Mau G.B

Cụ thể, từ năm 2013 - 2021, ông Đô "quên" kê khai thửa đất tại kênh Rạch Rập, P.8, TP.Cà Mau (diện tích 1.649 m2); thửa đất tại ấp An Phú, xã Khánh An, H.U Minh (diện tích 18.330 m2); thửa đất tại ấp Tắc Thủ, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời (diện tích 6.514,4 m2); 2 xe máy trị giá 63 triệu đồng; tiền bán điện mặt trời mái nhà hơn 700 triệu đồng.

Ông Đô mua tấm pin cùng các phụ kiện để xây lắp 2 hệ thống điện mặt trời mái nhà có giá trị theo báo cáo giải trình là 1,5 tỉ đồng nhưng không yêu cầu bên bán hàng hóa xuất hóa đơn.

Ông Đô xây dựng công trình chăn nuôi, trồng trọt trên một phần diện tích đất trồng lúa, nhưng không đăng ký biến động. Không thực hiện chăn nuôi, trồng trọt... theo tờ khai kinh tế trang trại là thực hiện không đúng theo Công văn số 7088/BCT-ĐL ngày 22.9.2020 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển năng lượng mặt trời về hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của công trình trồng trọt, chăn nuôi.

Theo Chi bộ Văn phòng Sở Công thương Cà Mau (nơi ông Đô sinh hoạt), việc này là vi phạm khoản 2, điều 3, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29.11.2021 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về hướng dẫn thực hiện những điều đảng viên không được làm: "... thực hiện không nghiêm, không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng..." và điểm a, khoản 1, điều 26, Quy định số 69- QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: "Thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước".

Ông Đô cũng không kê khai, giải trình rõ ràng, đầy đủ, chính xác nguồn gốc tài sản tăng thêm đối với 2 hệ thống điện mặt trời mái nhà và số tiền 1,5 tỉ đồng đầu tư xây dựng 2 hệ thống điện này, là vi phạm điểm e, khoản 2, điều 39, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị, quy định: "Kê khai tài sản giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản, thu nhập không trung thực".

Như Thanh Niên đã đưa tin, khi còn đương nhiệm, ông Đô bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực. Sau khi tiếp nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau xác minh nội dung tố cáo và xác định nội dung tố cáo là đúng.

Sau khi có kết quả xác minh, trước khi ông Đô nghỉ hưu (hồi đầu tháng 6 vừa qua), chi bộ nơi ông sinh hoạt tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật cảnh cáo.



Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bố trí, phân công công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, nâng bậc lương trước thời hạn, bổ nhiệm, thôi việc, khen thưởng, quản lý hồ sơ công chức, viên chức, công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Công thương. Kết luận thanh tra nêu một số hạn chế, thiếu sót liên quan đến trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Đô như: 3 trường hợp có trình độ chuyên môn chưa phù hợp đề án vị trí việc làm (ĐAVTVL), 1 trường hợp giữ ngạch chưa đúng theo vị trí việc làm đang đảm nhiệm; 6 trường hợp giữ chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng 3 nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng 3; có 2 đơn vị bố trí số lượng công chức vượt so với ĐAVTVL. Có 5 trường hợp đến hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhưng chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 vượt 1 chỉ tiêu công chức. Có 4 trường hợp điều động, bổ nhiệm, quy trình thực hiện chưa đảm bảo quy định; 1 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm vượt số lượng cấp phó so với ĐAVTVL. Có 2 trường hợp điều động, bổ nhiệm, chưa đảm bảo về trình độ chuyên môn theo ĐAVTVL.