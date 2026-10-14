Nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bị kỷ luật vì để sai sót đề 3 khối lớp

Kỷ luật hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Ngày 14.10, tin từ UBND xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Chủ tịch UBND xã này vừa ký ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với nguyên Hiệu trưởng và nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hòa cũ (nay là Trường THCS Hòa Phú).

Cụ thể, người bị kỷ luật là ông Trần Thanh Hiểu, nguyên Hiệu trưởng và bà Phạm Thị Hiệp, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hòa (cũ), vì để xảy ra sai sót đề kiểm tra học kỳ 2 năm học 2025 - 2026 của 3/4 khối lớp và nhiều khuyết điểm khác.

Trường THCS Hòa Phú sau sáp nhập ẢNH: NAM LONG

Trước đó, sau khi kỳ kiểm tra học kỳ 2 năm học 2025 - 2026 ở Trường THCS Lộc Hòa cũ (nay là Trường THCS Hòa Phú), Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hòa nhận được phản ánh về việc sai sót trong các đề thi của các khối lớp 7, 8 và 9.

Qua xác minh, đã xác định đã xảy ra một số sai sót trong đề kiểm tra. Cụ thể, đề kiểm tra môn toán lớp 8 có phần tự luận của môn toán lớp 7; đề kiểm tra môn công nghệ lớp 9 theo hình thức trắc nghiệm có 1 câu hỏi đã thể hiện sẵn đáp án trong phần câu hỏi; đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 7 đúng nội dung nhưng cấu trúc, thứ tự các trang không liên tục; đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 có phần nghe của học sinh giỏi lớp 8.

Các sai sót trên cho thấy công tác kiểm tra, rà soát và kiểm soát chất lượng đề kiểm tra trước khi phát hành chưa được thực hiện chặt chẽ; đồng thời thể hiện trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của hiệu trưởng đối với các khâu nêu trên chưa đầy đủ.

Thời điểm phát hiện đề kiểm tra môn toán lớp 8 có lẫn phần tự luận của đề kiểm tra môn toán lớp 7 (7 điểm), Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hòa Trần Thanh Hiếu đã được phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn báo cáo. Tuy nhiên, hiệu trưởng không báo cáo xin ý kiến Phòng Văn hóa - Xã hội hoặc triệu tập Hội đồng kiểm tra hoặc chỉ đạo tổ chuyên môn toán đánh giá ngay mức độ ảnh hưởng của sự cố; đồng thời chưa xem xét phương án sử dụng đề dự phòng hoặc các giải pháp chuyên môn phù hợp nhằm bảo đảm tính bảo mật, khách quan của kỳ kiểm tra.

Việc xử lý tình huống chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu

Việc xử lý tình huống chủ yếu tập trung khắc phục đối với môn toán lớp 8 mà chưa đánh giá đầy đủ tác động đối với đề kiểm tra môn toán lớp 7, cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành còn thiếu tính chủ động và chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 8 có phần tự luận 7 điểm của môn toán lớp 7 ẢNH: NAM LONG

Bà Phạm Thị Hiệp, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hòa, đã thực hiện việc báo cáo chủ tịch hội đồng khi phát sinh các sự cố trong quá trình kiểm tra đối với sự cố môn toán lớp 8. Bà đã có phương án xử lý trước mắt là ghi phần tự luận lên bảng để học sinh thực hiện, không làm gián đoạn thời gian kiểm tra.

Tuy nhiên, bà Hiệp chưa chủ động đề xuất phương án thu hồi đề và sử dụng đề dự phòng để tổ chức kiểm tra môn toán lớp 7 vào buổi chiều. Đây là hạn chế trong việc chủ động tham mưu, xử lý tình huống.

Đối với môn tiếng Anh lớp 7, bà Hiệp có trách nhiệm liên quan do cung cấp bộ đề gốc có sai thứ tự trang, đồng thời tổ sao in cũng có trách nhiệm do không kiểm tra, phát hiện sai sót trước khi sao in. Đối với môn tiếng Anh lớp 8, bà Hiệp có trách nhiệm trực tiếp đối với việc chép nhầm file nghe của học sinh giỏi lớp 8 thay cho file nghe lớp 8. Tuy nhiên, Hội đồng kiểm tra đã kịp thời khắc phục khi phát hiện sự cố.

Đối với sai sót của câu hỏi môn công nghệ lớp 9, giáo viên được phân công trực tiếp biên soạn đề đã chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn của đề.

Đối với công tác phản biện, bà Hiệp được phân công chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm soát chung, nhưng chưa được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ trước khi chuyển sang các khâu tiếp theo; quy trình in, sao in, niêm phong và bảo mật đề kiểm tra, việc sử dụng file USB để in để niêm phong của nhà trường còn thiếu chặt chẽ.



