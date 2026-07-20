Kỷ luật hiệu trưởng trường mầm non vì không chỉ đạo họp chi ủy 5 tháng

Ngày 20.7, tin từ UBND xã Quới An (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã vừa thông qua quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Diễm Kiều, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Thành Tây vì có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Thành Tây bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong họp chi bộ Ảnh: nam long

Qua kiểm tra xem xét, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quới An nhận nhấy, bà Kiều với vai trò Bí thư Chi bộ không chỉ đạo họp chi ủy 5 tháng (từ tháng 6 - 10.2025); chỉ đạo họp chi bộ lồng ghép với họp hội đồng sư phạm... hành vi này đã vi phạm điều lệ Đảng, các chỉ thị của Ban Bí thư, các hướng dẫn có liên quan và của địa phương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Cơ quan chức năng xác định vi phạm của bà Kiều làm ảnh hưởng đến Chi ủy, Chi bộ Trường mầm non Trung Thành Tây. Căn cứ quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quới An thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Diễm Kiều bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, Đảng ủy xã Quới An đã nhận được đơn tố cáo bà Kiều với nhiều nội dung về điều hành công tác đảng và chính quyền gây bức xúc cho các giáo viên của trường.