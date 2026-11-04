Nguyễn Hùng: 'Mong đổi giọng hát lấy ngoại hình Võ Điền Gia Huy'

Nguyễn Hùng đối diện nhiều thử thách khi đóng vai chính

Ngày 3.11, phim điện ảnh Bò sữa bay công chiếu sớm tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên chính như Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Lãnh Thanh...

Nguyễn Hùng hồi hộp lần đầu đóng phim vai nam chính ẢNH: ĐPCC

Trong phim, Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính Trâu - công nhân ở nông trại bò sữa bị cuốn vào "cuộc chiến" giành lấy bí quyết pha chế loại sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam. Lần đầu đóng chính trên màn ảnh rộng, Nguyễn Hùng gây ấn tượng khi thể hiện nhiều khung bậc cảm xúc ở các phân cảnh tâm lý và hành động. Đồng thời, anh còn đảm nhận việc sáng tác nhạc phim song song với quá trình ghi hình.

Việc đảm đương nhiều vai trò trong dự án khiến Nguyễn Hùng đối diện với áp lực và có lúc cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của ê-kíp cùng các bạn diễn giúp anh vượt qua và làm tốt nhất vai diễn của mình. Làm việc cùng những diễn viên dày dạn kinh nghiệm như Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy cũng là thử thách với Nguyễn Hùng. Đặc biệt, chủ nhân hit Phép màu không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho Võ Điền Gia Huy. Anh hài hước chia sẻ rằng mình sẵn sàng đánh đổi giọng hát để lấy ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất của đàn anh.

Bò sữa bay đánh dấu bước chuyển mình của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt khi lần đầu thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, sau thành công của hai dự án phim ngắn Tàn sữa và Đàn cá gỗ. Trong buổi họp báo, nam đạo diễn cũng chia sẻ quan điểm của mình về việc làm phim. Anh nói: "Cân bằng giữa cái tôi cá nhân và làm phim cho khán giả là câu hỏi tôi luôn theo đuổi nhiều năm từ khi còn đi học trường điện ảnh. Sau cùng, tôi nhận ra thứ mình muốn vẫn là làm phim cho số đông, không phải để thỏa mãn cái tôi".