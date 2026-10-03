Võ Điền Gia Huy xin lỗi nữ chính phim ‘Bò sữa bay’

Võ Điền Gia Huy đối diện rắc rối ngoài ý muốn

Chiều 2.10, showcase phim điện ảnh Bò sữa bay diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên như Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh, Huy Tít... Ngoài những thông tin về dự án, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy còn chia sẻ thêm về chuyện thường xuyên được gán ghép với các bạn diễn nữ. Anh cho biết việc tương tác thân thiết, tạo phản ứng hóa học chủ yếu nhằm phục vụ công tác truyền thông cho dự án, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Ngọc Xuân vì vô tình làm ảnh hưởng đến cô.

Võ Điền Gia Huy thẳng thắn chia sẻ về việc được "đẩy thuyền" với diễn viên nữ ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh đó, Võ Điền Gia Huy tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với Lãnh Thanh khi tái ngộ trong Bò sữa bay. Cách đây không lâu, Lãnh Thanh tạo làn sóng tranh cãi khi đưa ra nhận xét về Võ Điền Gia Huy trên livestream. Tuy nhiên, cả hai cho biết vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước, không hề có mâu thuẫn. Võ Điền Gia Huy giải thích hai người thân thiết với nhau từ lâu, do đó có thể sử dụng từ ngữ một cách "vô tư".

Bò sữa bay là câu chuyện diễn ra vào những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, nơi nghiên cứu loại sữa công thức lạ với khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa - có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân - trong đó Trâu (Nguyễn Hùng) và 3 anh em ruột - quyết định đánh cắp công thức sữa. Trong hành trình ấy, Trâu nảy sinh cảm tình đặc biệt với người tạo nên công thức sữa là San (Ngọc Xuân đóng) - cũng là con gái của giám đốc nông trường. Sự khác biệt về địa vị xã hội cùng toan tính riêng đã khiến cho các nhân vật đưa ra những quyết định khiến cuộc đời họ có ngã rẽ bất ngờ. Giữa thị trường điện ảnh hiện tại, Bò sữa bay được xem là điểm chấm phá lạ, với ngôn ngữ kể chuyện pha trộn giữa hiện thực, lãng mạn và kỳ ảo, cùng không khí kịch tính và đôi khi tưởng như "mọi thứ có thể hóa điên" với hành trình của các nhân vật.