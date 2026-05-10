Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy và hành trình nghệ thuật đầy gian nan

Thời gian gần đây, cặp đôi Triệu Phú và Thanh Tâm (Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thủ vai) trong phim Vì mẹ anh phán chia tay được khán giả trẻ săn đón và tích cực "đẩy thuyền". Mỗi khi cả hai xuất hiện đều nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ. Hiệu ứng của bộ phim giúp tên tuổi của Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim truyền hình.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy 'gây sốt' với phim Vì mẹ anh phán chia tay Ảnh: M.H

Đến với chương trình Gia vị phim, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy thẳng thắn chia sẻ về hành trình làm nghề gian truân của mình. Theo đó, Tam Triều Dâng không chạnh lòng khi bị so sánh với các bạn diễn cùng thời. Cô cảm thấy tự hào vì chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ đam mê diễn xuất dù có những lúc khó khăn. Trong khi đó, nam diễn viên 31 tuổi khiêm tốn chia sẻ rằng mình chưa đủ những yếu tố để trở thành sao hạng A và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trước khi gặt hái được thành công như hiện tại, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy có hành trình tham gia nghệ thuật dài và gian nan. Theo đó, Tam Triều Dâng bắt đầu đóng phim từ năm 12 tuổi và ghi dấu nhờ vai diễn bé Cà Ri trong Tiệm bánh Hoàng tử bé. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác như Chuyện làng bè, Ông Tơ bà Nguyệt, Biệt đội 12A1, Gia đình ngũ quả, Mỹ nhân Sài thành, Nước mắt loài cỏ dại, Ngôi sao khoai tây... Tuy nhiên, các vai diễn đều không để lại nhiều dấu ấn. Có giai đoạn Tam Triều Dâng còn được nhắc đến với danh xưng "bản sao của Angela Phương Trinh". Ngoài ra, nữ diễn viên 9x từng tạm ngưng đóng phim để tập trung vào việc học, ổn định tinh thần sau biến cố gia đình.

Trong khi đó, sau dấu ấn tại Thưa mẹ con đi, Võ Điền Gia Huy trải qua quãng thời gian loay hoay. Từng bị đặt lên bàn cân so sánh với Lãnh Thanh khi sự nghiệp có phần chững lại, nam diễn viên bền bỉ theo đuổi đam mê. Đầu năm 2026, Võ Điền Gia Huy có bước tiến đáng kể nhờ vai Triệu Phú trong Vì mẹ anh phán chia tay.