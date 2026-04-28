Cặp đôi nào trong 'Vì mẹ anh phán chia tay' hôn nhau ngoài kịch bản?

Mối quan hệ của hai cặp đôi Vì mẹ anh phán chia tay

Vì mẹ anh phán chia tay là bộ phim ngôn tình xoay quanh câu chuyện của nhân vật Triệu Phú và Thanh Tâm (Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thủ vai). Từ thuở còn học cấp 3, hai nhân vật này xem nhau là "oan gia" và thường xuyên đấu khẩu. Sau 10 năm, định mệnh đã gắn kết cả hai lại với nhau khi Thanh Tâm vô tình trở thành hộ lý riêng cho Triệu Phú lúc anh gặp tai nạn. Từ những va chạm "dở khóc dở cười", cặp đôi này dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối lương duyên này lại bị mẹ của Triệu Phú ngăn cấm vì lời phán của thầy bói tên cậu Sáu.

Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng chơi game nhiệt tình trong chương trình Gia vị phim Ảnh: M.H





Ở một diễn biến khác, chuyện tình giữa Phan Minh và Hoàn Mỹ (Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh) cũng không được suôn sẻ vì những toan tính riêng. Theo đó, mẹ của Hoàn Mỹ luôn tìm mọi cách phá hoại mối quan hệ của Thanh Tâm và Triệu Phú để con gái mình thuận lợi làm dâu hào môn. Từ đây, vòng xoáy tình yêu ngày càng rối ren và khiến cả 4 nhân vật đều chịu nhiều tổn thương.

