Cặp đôi nào trong 'Vì mẹ anh phán chia tay' hôn nhau ngoài kịch bản?
Video Giải trí

Cặp đôi nào trong 'Vì mẹ anh phán chia tay' hôn nhau ngoài kịch bản?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/04/2026 08:00 GMT+7

Trò chuyện với MC Hoàng Đăng, hai cặp hot nhất 'Vì mẹ anh phán chia tay' là Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng và Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh không chỉ nhiệt tình tham gia thử thách mà còn bật mí số lần 'khóa môi' không có trong kịch bản.

Mối quan hệ của hai cặp đôi Vì mẹ anh phán chia tay 

Vì mẹ anh phán chia tay là bộ phim ngôn tình xoay quanh câu chuyện của nhân vật Triệu Phú và Thanh Tâm (Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thủ vai). Từ thuở còn học cấp 3, hai nhân vật này xem nhau là "oan gia" và thường xuyên đấu khẩu. Sau 10 năm, định mệnh đã gắn kết cả hai lại với nhau khi Thanh Tâm vô tình trở thành hộ lý riêng cho Triệu Phú lúc anh gặp tai nạn. Từ những va chạm "dở khóc dở cười", cặp đôi này dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối lương duyên này lại bị mẹ của Triệu Phú ngăn cấm vì lời phán của thầy bói tên cậu Sáu.

Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng chơi game nhiệt tình trong chương trình Gia vị phim

Ở một diễn biến khác, chuyện tình giữa Phan Minh và Hoàn Mỹ (Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh) cũng không được suôn sẻ vì những toan tính riêng. Theo đó, mẹ của Hoàn Mỹ luôn tìm mọi cách phá hoại mối quan hệ của Thanh Tâm và Triệu Phú để con gái mình thuận lợi làm dâu hào môn. Từ đây, vòng xoáy tình yêu ngày càng rối ren và khiến cả 4 nhân vật đều chịu nhiều tổn thương.

Để cùng Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh gỡ rối cho chuyện tình yêu này mời quý vị khán giả đón xem chương trình Gia vị phim trên các nền tảng Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV. Tại đây, 4 diễn viên có cơ hội trải lòng về nhân vật của mình cũng như chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường vui nhộn, bao gồm màn "khóa môi" ngoài dự tính.

Cặp nào trong 'Vì mẹ anh phán chia tay' hôn nhau ngoài kịch bản?

Lần đầu đảm nhận vai nữ chính điện ảnh, Tam Triều Dâng thu hút chú ý khi chia sẻ về những phân đoạn tình cảm cùng đàn anh Liên Bỉnh Phát trong 'Bẫy tiền'. Nữ diễn viên 9X cho biết cô không áp lực trước cảnh quay "tình tứ", trái lại cảm thấy may mắn khi được làm việc chung với nam diễn viên vừa đoạt Thị đế Kim Chung.

