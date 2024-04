Hôn lễ của Mika và Angelo mang màu sắc trẻ trung với các tiết mục âm nhạc do chính người thân trong gia đình thể hiện. Em gái cô dâu khoe giọng với ca khúc Fly me to the moon, còn hai tiểu thư Ruby và Ngọc của gia tộc Sơn Kim thể hiện bài hát tự sáng tác, gửi lời chúc đến người chị của mình