Nguyên nhân ban đầu vụ nổ cục nóng điều hòa, 1 người chết, 1 người bị thương

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, một thanh niên 28 tuổi làm nghề sửa điều hòa tử vong do cục nóng điều hòa phát nổ trong khi anh đang sửa điều hòa tại nhà khách hàng ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Vụ nổ cục nóng điều hòa cũng khiến 1 người thợ khác bị thương nặng.



Khoảnh khắc cục nóng điều hòa phát nổ CHỤP MÀN HÌNH CLIP

Chiều 20.4, một gia đình ở Khu đô thị Khai Quang (TP.Vĩnh Yên) gọi thợ đến sửa máy điều hòa. Hai người thợ trèo lên mái tôn của ngôi nhà để xử lý cục nóng máy điều hòa, trong khi sửa gas điều hòa, cục nóng điều hòa bất ngờ nổ tung.

Sau đó, 2 người thợ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Do vết thương nặng, một trong 2 nạn nhân là anh Khuất Quang Hiệu (28 tuổi, trú xã Vĩnh Ninh, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng anh Hiệu tử vong tại bệnh viện vào đêm 20.4.

Người thợ cùng đi là anh Phùng Trọng Bách (40 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Ninh) bị thương, đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Khoảnh khắc cục nóng điều hòa bị nổ ở Vĩnh Phúc

Khoảnh khắc cục nóng điều hòa phát nổ đã được camera một nhà dân trong khu vực ghi lại. Từ chiều qua 21.4, đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội. Clip bắt đầu bằng cảnh một người thợ ngồi bên cạnh cục nóng điều hòa, người thợ còn lại đang bước đi trên mái tôn, tiến lại gần cục nóng điều hòa. Khi người thợ thứ 2 bước đến bên cạnh cục nóng điều hòa và vừa cúi xuống sát người thợ thứ nhất thì cục nóng phát nổ.



Khoảnh khắc người thợ thứ 2 bước gần đến cục nóng điều hòa (người thợ đầu tiên đang ngồi cạnh, phía sau cục nóng) CHỤP MÀN HÌNH CLIP

Theo Công an TP.Vĩnh Yên, nguyên nhân ban đầu có thể do nổ khí gas. Vụ việc vẫn đang được Công an TP.Vĩnh Yên điều tra, làm rõ.