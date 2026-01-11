Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nguyên nhân ô tô tông 6 xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/01/2026 22:25 GMT+7

Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô với nhiều xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức, TP.HCM, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế đạp nhầm chân ga.

Tối 11.1, cơ quan chức năng TP.HCM có báo cáo ban đầu liên quan vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô với nhiều xe máy xảy ra trên đường Võ Văn Ngân, đoạn trước nhà thiếu nhi Thủ Đức (phường Thủ Đức).

Nguyên nhân ô tô tông 6 xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tài xế N.N.T (52 tuổi, ở phường Dĩ An) điều khiển ô tô biển số 61K-000... lưu thông trên đường số 6, hướng từ đường Hoàng Diệu 2 về đường Võ Văn Ngân.

Khi đến giao lộ Võ Văn Ngân - số 6 (phường Thủ Đức), ô tô va chạm mạnh với 4 xe máy đang lưu thông trên đường và 2 xe máy khác bị ảnh hưởng. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào cổng rào một ngân hàng.

Hậu quả vụ tai nạn làm các phương tiện hư hỏng. 5 nạn nhân là P.V.Q (53 tuổi, quê Hưng Yên), N.T.V.L (55 tuổi, ở TP.HCM), Q.N.P.N (18 tuổi, ở TP.HCM), H.Đ.T (21 tuổi, ở TP.HCM), N.H.Đ.T (31 tuổi, ở TP.HCM) bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô và các nạn nhân đều âm tính. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khi dừng đèn đỏ ở giao lộ.

Nguyên nhân ô tô tông 6 xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức- Ảnh 2.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường

ẢNH: CTV

Nguyên nhân ô tô tông 6 xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức- Ảnh 3.

Chiếc ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn

ẢNH: CTV

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

Ô tô tông 6 xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức

Ô tô tông 6 xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức

Cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn ô tô tông 6 xe máy trước đoạn nhà thiếu nhi Thủ Đức.

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô Công An TP.HCM Tai nạn liên hoàn bị thương giao lộ Võ Văn Ngân phường Thủ Đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận