Nguyên nhân ô tô tông 6 xe máy trước nhà thiếu nhi Thủ Đức

Tối 11.1, cơ quan chức năng TP.HCM có báo cáo ban đầu liên quan vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô với nhiều xe máy xảy ra trên đường Võ Văn Ngân, đoạn trước nhà thiếu nhi Thủ Đức (phường Thủ Đức).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tài xế N.N.T (52 tuổi, ở phường Dĩ An) điều khiển ô tô biển số 61K-000... lưu thông trên đường số 6, hướng từ đường Hoàng Diệu 2 về đường Võ Văn Ngân.

Khi đến giao lộ Võ Văn Ngân - số 6 (phường Thủ Đức), ô tô va chạm mạnh với 4 xe máy đang lưu thông trên đường và 2 xe máy khác bị ảnh hưởng. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào cổng rào một ngân hàng.

Hậu quả vụ tai nạn làm các phương tiện hư hỏng. 5 nạn nhân là P.V.Q (53 tuổi, quê Hưng Yên), N.T.V.L (55 tuổi, ở TP.HCM), Q.N.P.N (18 tuổi, ở TP.HCM), H.Đ.T (21 tuổi, ở TP.HCM), N.H.Đ.T (31 tuổi, ở TP.HCM) bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô và các nạn nhân đều âm tính. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khi dừng đèn đỏ ở giao lộ.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường ẢNH: CTV

Chiếc ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn ẢNH: CTV

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.