Chiều 11.1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ô tô liên hoàn trước nhà thiếu nhi Thủ Đức khiến nhiều người bị thương.

Nam tài xế công nghệ bị thương nặng ẢNH: CTV

Khoảng 17 giờ cùng ngày, ô tô biển số TP.HCM do nam tài xế khoảng 50 tuổi điều khiển chạy trên đường số 6, hướng ra đường Võ Văn Ngân. Khi ô tô vừa đến đường Võ Văn Ngân (đoạn trước nhà thiếu nhi Thủ Đức, phường Thủ Đức) thì bất ngờ tông vào 6 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ.

Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, tông vào hàng rào trụ sở một ngân hàng. Tại hiện trường, các xe máy và 6 nạn nhân nằm la liệt giữa đường. Trong đó, một tài xế xe ôm công nghệ bị ủi đi xa, văng lên vỉa hè.

Chiếc ô tô trong vụ tai nạn ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Thủ Đức cho hay, vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người trọng thương, gãy xương chân, đùi được hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều người khác bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy thông tin nhân chứng. Nam tài xế gây tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng đưa đi kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn.

Hiện trường vụ ô tô tông 6 xe máy trước Nhà thiếu nhi Thủ Đức, 2 người cấp cứu ẢNH: CTV

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được tiếp tục làm rõ.