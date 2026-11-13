Nguyễn Phi Hùng: Cuộc sống tuổi U.50 và 'góc khuất' khi rẽ hướng kinh doanh

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng còn tham gia kinh doanh ở lĩnh vực ẩm thực và dinh dưỡng. Theo nam ca sĩ, việc sử dụng tên tuổi cá nhân để tạo dựng niềm tin với khách hàng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm phải kiểm soát chất lượng ở từng khâu. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để anh hoàn thiện những gì mình đang theo đuổi.

Lý do Nguyễn Phi Hùng rẽ hướng kinh doanh

Nguyễn Phi Hùng chia sẻ âm nhạc vốn là phương thức giúp anh truyền tải năng lượng và kết nối với khán giả. Khi có thêm điều kiện, nam ca sĩ mong muốn mở rộng hành trình ấy sang những lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống. Việc góp vốn cùng các đối tác để phát triển hoạt động kinh doanh không chỉ giúp anh có thêm trải nghiệm, mà còn là cơ hội lan tỏa những sản phẩm có giá trị đến cộng đồng.

Nguyễn Phi Hùng góp mặt trong chương trình Đời nghệ sĩ, lên sóng trên VTV9 ngày 14.11 Ảnh: BTC

Nguyễn Phi Hùng cho biết bản thân cũng từng trải qua những tình huống không mong muốn trong quá trình kinh doanh. Những thay đổi về mặt bằng, giá thuê hoặc quá trình chuyển giao chủ đầu tư đôi khi khiến hoạt động này bị đình trệ. Anh cho rằng kinh doanh cũng giống như hành trình hoạt động nghệ thuật, cần sự đầu tư nghiêm túc, kiên trì. “Mình có thể giữ một thương hiệu chậm nhưng chắc. Cũng giống như những gì mình đang tích lũy trong công việc nghệ thuật, luôn phải chú tâm và dành trọn vẹn tâm huyết”, anh chia sẻ.

Giọng ca 7X cho rằng mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều mang đến những trải nghiệm khác nhau, giúp con người hoàn thiện bản thân. Với một nghệ sĩ, hoạt động biểu diễn có thể thay đổi theo thời gian, sức khỏe và những điều kiện khách quan. Vì vậy, kinh doanh cũng được xem như một hướng đi giúp anh học hỏi thêm những lĩnh vực mới, đồng thời chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước.

Nguyễn Phi Hùng lựa chọn con đường kinh doanh chậm mà chắc bên cạnh đam mê nghệ thuật Ảnh: BTC

Tuy nhiên, nam ca sĩ không đặt nặng danh xưng doanh nhân, mà luôn giữ tinh thần cầu thị trong quá trình tiếp cận công việc. “Tôi nghĩ cuộc sống là một trải nghiệm để mình hoàn thiện bản thân. Tôi chưa bao giờ khẳng định mình là một doanh nhân giỏi, lúc nào cũng muốn học hỏi và quan tâm đến công việc mình đang làm”, anh bộc bạch.

Âm nhạc vẫn chiếm vị trí quan trọng

Dù tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, âm nhạc vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của Nguyễn Phi Hùng. Nam ca sĩ cho biết bản thân vẫn duy trì lịch trình biểu diễn, tham gia các chương trình nghệ thuật, đặc biệt trong những dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Theo anh, có nhiều doanh nhân thành đạt vẫn dành tình yêu và mong muốn được quay trở lại với âm nhạc. Với một người đã có sẵn niềm đam mê ấy, anh càng không có lý do để từ bỏ.

Dù thử sức ở kinh doanh, Nguyễn Phi Hùng vẫn ưu tiên thời gian cho âm nhạc. Anh có cuộc sống kín tiếng tuổi U.50 Ảnh: Ngọc Dương

Nguyễn Phi Hùng nhìn nhận hoạt động kinh doanh chỉ là một nhánh bổ trợ, giúp mở rộng những giá trị tích cực mà anh mong muốn lan tỏa. Thay vì tự mình gánh vác mọi công việc, nam ca sĩ lựa chọn tin tưởng vào đội ngũ điều hành để có thể cân bằng thời gian và tập trung vào lĩnh vực chuyên môn. “Thời gian chính, tôi vẫn sẽ tập trung vào đam mê nghệ thuật”, anh chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, mỗi bước đi đều cần được nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng. Khi đã lựa chọn tham gia, anh sẵn sàng đón nhận cả thành công lẫn thất bại, nhưng không vì những xu hướng nhất thời hay sức hấp dẫn của thị trường mà vội vàng đầu tư. Điều Nguyễn Phi Hùng hướng đến không phải việc khẳng định bản thân trong vai trò doanh nhân, mà là tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để tạo ra những giá trị hữu ích.

“Tôi không muốn chứng tỏ mình là một doanh nhân. Tôi chỉ muốn học hỏi trong vai trò một người kinh doanh để mang những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống”, anh chia sẻ.