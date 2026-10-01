Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ phát động phong trào phụ nữ TP.HCM

Sáng 1.10, tại công viên Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, phát động phong trào "Phụ nữ TP.HCM đoàn kết, nhân văn, bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm" và ra quân "Tháng cùng phụ nữ hành động" năm 2026.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ phát động phong trào phụ nữ của TP.HCM ẢNH: NI NA

Chương trình có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và đông đảo cán bộ, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố.

Hơn 33 tỉ đồng chung tay chăm lo phụ nữ, trẻ em

"Tháng cùng phụ nữ hành động" năm 2026 với chủ đề "Cùng phụ nữ hành động - Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em", gồm 3 nhóm nội dung chính: chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội; xây dựng môi trường sống, không gian mạng an toàn; nâng cao năng lực và phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

Tại lễ ra quân, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM công bố 4 công trình cấp thành phố với tổng nguồn lực 9 tỉ đồng, gồm 3 tỉ đồng chăm sóc sức khỏe phụ nữ và người cao tuổi, 2 tỉ đồng chăm lo an sinh xã hội, 3 tỉ đồng hỗ trợ việc làm, sinh kế cho phụ nữ và 1 tỉ đồng dành cho hoạt động nghĩa tình hậu phương quân đội.

Nghi thức phát động phong trào phụ nữ TP.HCM ẢNH: NI NA

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, cho biết hội sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân triển khai các công trình, phần việc cụ thể; đồng thời kiến nghị những chính sách, cơ chế lâu dài nhằm chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để phụ nữ, trẻ em phát triển toàn diện.

"Hoạt động phải có sản phẩm cụ thể, gắn với công tác phát triển hội viên, đối tượng thụ hưởng trong từng chương trình, hoạt động", bà Xuân nhấn mạnh.

Cùng với đó, 28 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký đồng hành với tổng giá trị các công trình ước tính hơn 33 tỉ đồng. Nguồn lực được đưa vào nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề đến hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội.

Các cụm thi đua vận động, đóng góp cho chương trình ẢNH: NI NA

Các chương trình tập trung vào 2 nhóm chính là hỗ trợ phụ nữ tự chủ kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Nhiều suất học nghề, phương tiện sinh kế được trao cho phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp; đồng thời hỗ trợ khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát ung thư cổ tử cung, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tâm thần cho phụ nữ, trẻ em.

Một số chương trình còn tổ chức lớp tiền hôn nhân, khám sức khỏe miễn phí cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, hướng đến hỗ trợ trực tiếp những nhu cầu thiết thực tại cộng đồng.

"Đầu tư cho phụ nữ, trẻ em là đầu tư cho tương lai"

Tại chương trình, 20 suất học bổng và 10 xe đạp được trao cho những học sinh vượt khó, học giỏi. Với các em có hoàn cảnh khó khăn, chiếc xe đạp không chỉ là món quà được trao trong một buổi lễ mà còn là phương tiện để đến trường mỗi ngày, giúp gia đình bớt một khoản chi phí và để hành trình học tập không bị gián đoạn.

Một số em nhỏ được nhận học bổng và xe đạp từ Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM ẢNH: NI NA

Em Nguyễn Tiến Minh Huy (17 tuổi, học sinh Trường THPT Chu Văn An), là một trong những học sinh được nhận xe đạp. "Từ khi biết mình được tặng một chiếc xe đạp, em đã rất mong chờ. Em muốn cảm ơn Hội Liên hiệp phụ nữ đã quan tâm, giúp đỡ và trao tặng món quà này cho em", Huy chia sẻ.

Không chỉ trẻ em, những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng được chương trình trực tiếp chăm lo. Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tiếp nhận 550 phần quà dành cho phụ nữ và trẻ em khó khăn; một số được trao tại chương trình, số còn lại được hội và các cơ sở hội tiếp tục chuyển đến hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình, trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: NI NA

Trong số những người nhận quà có bà Loan (70 tuổi, thuộc hộ nghèo ở phường Thủ Dầu Một). Hơn 20 năm qua, bà một mình gồng gánh nuôi 2 cháu ngoại sau khi con gái và con rể qua đời. Khi ấy, 2 cháu ngoại của bà Loan mới chỉ 6 tuổi.

Ở tuổi 70, cuộc sống của bà Loan vẫn còn nhiều khó khăn. Nhận phần quà tại chương trình, bà xúc động nói lời cảm ơn trước sự quan tâm, chia sẻ của các cấp hội và những người đồng hành.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM trao thư cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành với “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2026 ẢNH: NI NA

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, hướng đến sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

"Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho phát triển", ông Lộc nhấn mạnh. Ông đề nghị các cấp, các ngành không né tránh những vấn đề phụ nữ quan tâm mà cần lắng nghe, chia sẻ và đồng hành giải quyết, hướng đến mục tiêu bảo đảm "3 an" cho phụ nữ gồm an toàn, an tâm và an sinh.

Trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực (ở phường Phú Lợi) và Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành (ở phường Hòa Lợi), đồng thời trao quà cho các phụ nữ khiếm thị trên địa bàn.