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Nguyễn Quốc Trường Thịnh làm rõ tin đồn 'phim giả tình thật' với Huỳnh Hồng Loan
Video Giải trí

Nguyễn Quốc Trường Thịnh làm rõ tin đồn 'phim giả tình thật' với Huỳnh Hồng Loan

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Sự ăn ý của Nguyễn Quốc Trường Thịnh và Huỳnh Hồng Loan trong Nợ đời vay trả khiến nhiều khán giả tích cực 'đẩy thuyền' cho cặp đôi. Trước tình cảm của người xem cũng như những đồn đoán về chuyện 'phim giả tình thật', nam diễn viên đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Đến với chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, diễn viên Nguyễn Quốc Trường ThịnhHuỳnh Hồng Loan không chỉ có dịp chia sẻ với khán giả câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình thực hiện bộ phim Nợ đời vay trả, mà cả hai còn thẳng thắn giải đáp những thắc mắc của người xem.

Nguyễn Quốc Trường Thịnh và Huỳnh Hồng Loan vướng tin đồn 'phim giả tình thật'

Chia sẻ trong chương trình, Nguyễn Quốc Trường Thịnh cho biết việc khán giả tích cực "đẩy thuyền" anh với Huỳnh Hồng Loan là tín hiệu đáng mừng. Theo nam diễn viên, điều đó chứng tỏ cặp đôi Vĩnh Trường - Ngọc Trâm để lại nhiều cảm xúc và thực sự chạm đến trái tim của khán giả. Tuy nhiên, anh khẳng định hiện tại anh và Huỳnh Hồng Loan chỉ là những đồng nghiệp thân thiết, luôn dành cho nhau sự quý mến và hỗ trợ trong công việc.

Nguyễn Quốc Trường Thịnh nói gì về tin đồn 'phim giả tình thật' với Huỳnh Hồng Loan? - Ảnh 1.

Nam diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh bày tỏ vui mừng khi được khán giả ghép đôi với Huỳnh Hồng Loan, bởi điều đó cho thấy hai nhân vật tạo được nhiều cảm xúc trên màn ảnh

ẢNH: D.T

Bên cạnh đó, Nguyễn Quốc Trường Thịnh không giấu được niềm hạnh phúc khi vai diễn trong tác phẩm do NSƯT Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn mang đến cho mình những bước tiến mới trên hành trình nghệ thuật. Với nam diễn viên, sự yêu mến của fan còn là nguồn động lực để anh tiếp tục bước đi vững vàng hơn với đam mê. Sau mỗi vai diễn, điều anh mong muốn không chỉ là được nhớ đến, mà còn có thể chạm đến cảm xúc của người xem và để lại một dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Để lắng nghe thêm chia sẻ của dàn diễn viên Nợ đời vay trả, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

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