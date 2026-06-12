Nguyên tắc của Vinamilk: Làm tới đâu, kiểm soát tới đó

Ông Trần Ngọc Huy, Giám đốc Nhà máy Sữa bột Việt Nam cho hay, chính hệ thống kiểm soát xuyên suốt và đa tầng là nền tảng để toàn bộ dòng sữa bột trẻ em của Vinamilk

Tự chủ sản xuất để kiểm soát chất lượng từ gốc

Trong sản xuất sữa bột trẻ em, chất lượng không phải là thứ có thể "kiểm tra rồi sửa" ở công đoạn cuối. Một sai lệch nhỏ xuất hiện ở bất kỳ mắt xích nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thành phẩm, và khi đó, việc phát hiện lỗi thôi là chưa đủ.

Ngay khi bước vào nhà máy, ông Huy đã khái quát triết lý vận hành này bằng một câu nói ngắn gọn: "Kiểm tra là phát hiện sai sót, còn xây dựng là ngăn sai sót ngay từ đầu".

Thay vì phụ thuộc vào các khâu gia công bên ngoài, doanh nghiệp chọn tự chủ những công đoạn cốt lõi nhất của quá trình sản xuất để có thể kiểm soát chất lượng từ đầu.

Tại Nhà máy sữa bột Việt Nam (Vinamilk), chất lượng và hiệu quả sản xuất đạt ở mức cao nhờ quy trình khép kín tự động hoá

Theo ông Huy, khi chất lượng được kiểm soát bằng dữ liệu và thông số kỹ thuật ngay tại nhà máy, tính ổn định giữa các lô sản xuất sẽ không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm rời rạc ở từng khâu.



"Khi kiểm soát bằng dữ liệu và thông số chính xác, chất lượng giữa các lô sản xuất khác nhau luôn được giữ ở mức ổn định", ông chia sẻ.

Nhiều lớp kiểm soát nối tiếp nhau trên cùng một dây chuyền

Vinamilk không lựa chọn nhập lon thành phẩm, mà tự chủ cả công đoạn cuốn lon ngay trong nhà máy bằng thiếc cán nhập khẩu từ Nhật Bản đạt tiêu chuẩn thực phẩm. Từng lon đều trải qua kiểm tra camera, thanh trùng bằng tia UV và được lật úp trong suốt quá trình di chuyển để hạn chế tối đa nguy cơ phơi nhiễm.

Ông Huy lý giải: "Mọi người thường nghĩ tinh khiết chỉ nằm ở nguyên liệu. Nhưng thực tế, quá trình nhận lon từ bên ngoài vào là một 'kẽ hở' đủ để kim loại nặng hoặc tạp chất từ môi trường thâm nhập vào sản phẩm. Đó là lý do chúng tôi quyết định tự chủ khâu này từ ngày đầu thành lập nhà máy, thay vì phụ thuộc vào bên ngoài".

Việc tự chủ sản xuất giúp rút ngắn quá trình sản xuất của sản phẩm, từ đó nâng cao độ tươi mới và hạn chế rủi ro chất lượng

Yêu cầu tiếp theo là duy trì một môi trường sản xuất đủ nghiêm ngặt, tại khu vực chiết rót, nơi bột sữa được đưa vào lon, không khí được làm sạch tới 25 lần mỗi giờ nhằm loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ.



Để bảo đảm tính an toàn tuyệt đối của môi trường này, mọi yếu tố có khả năng tạo rủi ro đều được kiểm soát chặt chẽ, kể cả con người. Trước khi bước vào khu vực sản xuất, nhân sự phải trải qua đầy đủ các bước thay đồ bảo hộ, khử khuẩn và buồng thổi khí.

Theo ông Huy, đây không đơn thuần là quy trình thao tác mà là một phần của triết lý kiểm soát chất lượng. "Chúng tôi yêu cầu mọi người tuân thủ đúng quy trình vào khu vực sản xuất từng bước một. Bởi lẽ, một sai sót nhỏ ở khâu này có thể tạo ra rủi ro cho cả lô sản phẩm".

Tuy nhiên, điều quyết định khả năng phát hiện và xử lý sai lệch nằm ở việc toàn bộ dây chuyền được vận hành trên nền tảng dữ liệu thời gian thực.

Thông qua hệ thống SCADA, mọi thông số từ nhiệt độ tháp sấy, áp suất phòng sạch đến tốc độ chiết rót đều được giám sát liên tục. Điều này cho phép hệ thống phát hiện bất thường ngay khi vừa xuất hiện để điều chỉnh tức thời, thay vì chờ đến khi sản phẩm hoàn tất mới rà soát.

Khi công nghệ và con người cùng chịu trách nhiệm cho chất lượng cuối cùng

Sau khi hoàn tất sản xuất, mỗi lô sản phẩm tiếp tục được lấy mẫu đối chứng và đưa vào phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 để kiểm định theo hơn 400 tiêu chí liên quan đến kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chất ô nhiễm mới nổi theo chuẩn đánh giá của Clean Label Project.

Ông Huy nhấn mạnh triết lý "kiểm soát xuyên suốt": "Chất lượng không phải là thứ kiểm tra sau cùng. Nếu chỉ kiểm tra ở cuối, nghĩa là bạn đã chấp nhận rủi ro trong suốt quá trình trước đó. Tại Vinamilk, mỗi công đoạn đều có cơ chế kiểm soát riêng. Nếu phát hiện sai lệch dù là nhỏ nhất, hệ thống sẽ tự động dừng hoặc loại bỏ sản phẩm lỗi ngay lập tức".

Chính nhờ cách tiếp cận này mà các dòng sữa bột trẻ em của Vinamilk như Dielac, Optimum và YokoGold đã đạt chứng nhận Purity Award.

Con người đóng vai trò không thể thiếu trong việc quản lý chất lượng cũng như tối ưu hóa quy trình vận hành

"Máy móc kiểm soát được thông số, nhưng cảm quan của con người vẫn là lớp kiểm chứng mà công nghệ chưa thể thay thế hoàn toàn. Đó cũng là lý do người đứng đầu nhà máy phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm với chất lượng cuối cùng". Ông Huy chia sẻ thêm.



Nhìn từ bên ngoài, một lon sữa bột có thể chỉ là sản phẩm quen thuộc trên kệ hàng. Nhưng phía sau đó là cả một hệ thống được thiết kế để không cho sai sót có cơ hội xuất hiện. Và đó cũng là cách Vinamilk xây dựng niềm tin với người tiêu dùng: không bằng việc sửa lỗi ở cuối hành trình, mà bằng việc tạo ra chất lượng ngay từ điểm bắt đầu.