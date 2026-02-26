Nguyễn Thị Thật chạm trán với đối thủ rất mạnh ở Biwase Tour of Vietnam

Hấp dẫn giải xe đạp Biwase Tour of Vietnam

Nguyễn Thị Thật (phải) so tài với các đối thủ mạnh ở giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Với việc vào hệ thống UCI, giải đấu được nhiều đội nước ngoài quan tâm, đăng ký tham dự. Có 15 đội quốc tế đến từ Úc, Tây Ban Nha, Na Uy, Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan đăng ký tranh tài. Chủ nhà Việt Nam tham dự với 7 CLB gồm tuyển Biwase, Nước kiềm Ion Gold Biwase, Vinama TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Quân khu 7. Cua rơ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật tiếp tục sát cánh cùng các đồng đội trong màu áo CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cho biết, ngoài các cua rơ mạnh đến từ châu Âu, các tay đua hàng đầu châu lục, khu vực cũng xác nhận tham dự giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup. Vì thế giải đấu hứa hẹn rất hấp dẫn về mặt cạnh tranh chuyên môn, là cơ hội cho các tay đua Việt cọ xát, trui rèn bản lĩnh.

Những chiếc áo danh giá chờ các cua rơ chinh phục ở giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Các CLB trong nước cũng có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ. Trong đó đội tuyển Biwase chiêu mộ 2 ngoại binh người Nga là Zakharkina Valeriia và Natalia Frolova. Đội Vinama TP.HCM có ngoại binh người Nhật Bản Yurina Kinoshita. Xổ số kiến thiết Đồng Tháp có ngoại binh từ Ma Rốc Mallika Benallal. Tập đoàn Lộc Trời An Giang có ngoại binh Golyeava Valeria (Nga).

Theo lịch trình Biwase Tour of Vietnam diễn ra từ ngày 4 đến 8.3 với 5 chặng đua, xuất phát từ TP.HCM và kết thúc tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Tiếp đến giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup diễn ra từ ngày 9 đến 14.3 với lộ trình Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - Vũng Tàu - TP.HCM.

Người hâm mộ chờ xem những màn so tài hấp dẫn ở giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài giải thưởng ở từng chặng, ban tổ chức còn trao giải thưởng chung cuộc cho các danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh cho tay đua có điểm nước rút cao nhất, áo chấm đỏ - nữ hoàng leo núi, áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc và Cúp vô địch đồng đội. Ngoài ra ban tổ chức còn trao danh hiệu áo hồng dành cho hoa khôi của giải. Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) sẽ livestream toàn bộ các chặng đua, tường thuật trực tiếp, sản xuất các chương trình nhật ký, đồng hành với giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026.



