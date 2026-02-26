Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thị Thật chạm trán với đối thủ rất mạnh ở Biwase Tour of Vietnam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/02/2026 14:22 GMT+7

Biwase Tour of Vietnam và Biwase Cup do Việt Nam đăng cai được Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) đưa vào hệ thống thi đấu, thu hút nhiều đội mạnh tham dự giúp Nguyễn Thị Thật cùng các tay đua Việt Nam cọ xát đỉnh cao.

Hấp dẫn giải xe đạp Biwase Tour of Vietnam

Hôm nay tại TP.HCM, ban tổ chức giải Biwase Tour of Vietnamgiải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup công bố mùa giải 2026 với nhiều nét mới. Theo đó lần đầu tiên cả 2 giải được đưa vào hệ thống thi đấu của UCI.
Nguyễn Thị Thật chạm trán với đối thủ rất mạnh ở Biwase Tour of Vietnam - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thật (phải) so tài với các đối thủ mạnh ở giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Với việc vào hệ thống UCI, giải đấu được nhiều đội nước ngoài quan tâm, đăng ký tham dự. Có 15 đội quốc tế đến từ Úc, Tây Ban Nha, Na Uy, Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan đăng ký tranh tài. Chủ nhà Việt Nam tham dự với 7 CLB gồm tuyển Biwase, Nước kiềm Ion Gold Biwase, Vinama TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Quân khu 7. Cua rơ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật tiếp tục sát cánh cùng các đồng đội trong màu áo CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cho biết, ngoài các cua rơ mạnh đến từ châu Âu, các tay đua hàng đầu châu lục, khu vực cũng xác nhận tham dự giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup. Vì thế giải đấu hứa hẹn rất hấp dẫn về mặt cạnh tranh chuyên môn, là cơ hội cho các tay đua Việt cọ xát, trui rèn bản lĩnh.

Nguyễn Thị Thật chạm trán với đối thủ rất mạnh ở Biwase Tour of Vietnam - Ảnh 2.

Những chiếc áo danh giá chờ các cua rơ chinh phục ở giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Các CLB trong nước cũng có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ. Trong đó đội tuyển Biwase chiêu mộ 2 ngoại binh người Nga là Zakharkina Valeriia và Natalia Frolova. Đội Vinama TP.HCM có ngoại binh người Nhật Bản Yurina Kinoshita. Xổ số kiến thiết Đồng Tháp có ngoại binh từ Ma Rốc Mallika Benallal. Tập đoàn Lộc Trời An Giang có ngoại binh Golyeava Valeria (Nga).

Theo lịch trình Biwase Tour of Vietnam diễn ra từ ngày 4 đến 8.3 với 5 chặng đua, xuất phát từ TP.HCM và kết thúc tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Tiếp đến giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup diễn ra từ ngày 9 đến 14.3 với lộ trình Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - Vũng Tàu - TP.HCM.

Nguyễn Thị Thật chạm trán với đối thủ rất mạnh ở Biwase Tour of Vietnam - Ảnh 3.

Người hâm mộ chờ xem những màn so tài hấp dẫn ở giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài giải thưởng ở từng chặng, ban tổ chức còn trao giải thưởng chung cuộc cho các danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh cho tay đua có điểm nước rút cao nhất, áo chấm đỏ - nữ hoàng leo núi, áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc và Cúp vô địch đồng đội. Ngoài ra ban tổ chức còn trao danh hiệu áo hồng dành cho hoa khôi của giải. Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) sẽ livestream toàn bộ các chặng đua, tường thuật trực tiếp, sản xuất các chương trình nhật ký, đồng hành với giải Biwase Tour of Vietnam và giải xe đạp nữ quốc tế TP.HCM-Biwase Cup 2026.


Tin liên quan

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam

Hồi sinh đội xe đạp Công an TP.HCM, vẽ lại bản đồ xe đạp Việt Nam

Đội xe đạp Công an TP.HCM chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại của đội đua lẫy lừng làng xe đạp Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng.

Cơ hội quý cho các cua rơ xe đạp Việt Nam

Tay đua New Zealand phá kỷ lục thắng chặng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Biwase Tour of Vietnam Nguyễn Thị Thật Xe đạp Việt Nam Cua rơ Nguyễn Thị Thật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận