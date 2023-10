Nguyễn Tuấn Anh: Chưa bao giờ dám mơ được nhạc sĩ Nguyễn Quang nhận làm học trò

Nhạc sĩ Nguyễn Quang và ca sĩ Nguyễn Tuấn Anh trình diễn trong đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 NVCC

Nguyễn Tuấn Anh vốn xuất thân là một ca sĩ dòng nhạc bel canto cổ điển, một trong những cách hát nổi bật trong opera. Anh có chất giọng đẹp, dày. Tuy nhiên, chất giọng thiên về phô diễn kỹ thuật này chưa phù hợp với dòng nhạc trữ tình mà anh đam mê. Chính nhạc sĩ Nguyễn Quang là người thầy giúp Nguyễn Tuấn Anh hoàn thiện và thử sức ở dòng nhạc xưa.

Hỏi về nhân duyên được làm học trò của nhạc sĩ Nguyễn Quang, ca sĩ Nguyễn Tuấn Anh xúc động. "Thầy Nguyễn Quang là một thần tượng trong lòng tôi. Chưa bao giờ tôi dám mơ mình có được may mắn to lớn là được thầy nhận làm học trò. Phải nói thầy đã dạy tôi một cách rất kỳ công và tận tâm. Thầy truyền hết cho tôi những bí truyền của gia đình, từ cách hát, cách nhả chữ, nhả cảm xúc... Đến nay, giọng hát của tôi đã thay đổi hoàn toàn để hòa hợp với dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình. Gần 4 năm gắn bó bên thầy, trong đó có 2 năm chính thức được thầy công nhận là học trò, tôi vừa được thỏa ước ao: hoàn thành một cuốn album nhạc trữ tình mà trong đó mình hát, thầy mình hòa âm phối khí, chính là album Hồi ký không tên gồm 6 tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An".



Nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Nguyễn Quang và ca sĩ Nguyễn Tuấn Anh chụp chung Huỳnh Anh

Tuấn Anh kể lúc đầu con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chỉ cảm mến mình vì sự chu đáo, lễ phép và cầu tiến. Trải qua hơn 1 năm thử thách để Tuấn Anh hát trong chương trình Âm nhạc Việt Nam những chặng đường, nhạc sĩ Nguyễn Quang mới chính thức công nhận Tuấn Anh là học trò, bắt đầu dạy dỗ khắt khe. Suốt 2 năm, đều đặn mỗi tuần, vào các ngày cuối tuần, chàng ca sĩ từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để được thầy trực tiếp uốn nắn.

"Nguyễn Tuấn Anh như một viên ngọc thô cần được mài giũa để tiếng hát vừa khỏe vừa mượt mà cảm xúc. Cậu ấy đam mê và nghiêm túc học hỏi. Chính sự miệt mài và siêng năng rèn giũa giọng hát của cậu ấy đã thuyết phục tôi", nhạc sĩ Nguyễn Quang nói về học trò.

Ca sĩ Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1982, quê Hà Nội, xuất thân từ ca sĩ dòng bel canto cổ điển, và được đào tạo chính quy tại Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội NVCC

Album Hồi ký không tên sẽ ra mắt vào tháng 11.2023, Nguyễn Tuấn Anh hát 6 nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An như một "luận án" công phu mà chàng ca sĩ học trò dồn góp tất cả nội lực, say mê vào đó "báo cáo" công ơn thầy Nguyễn Quang của mình. Và đây cũng là cách một hậu bối tri ân nhạc sĩ tài hoa Vũ Thành An đã hài lòng khi lắng nghe cuốn album, qua từng ca khúc với chất nhạc mênh mang, trầm lắng, từ Không tên số 4, Không tên số 5, Không tên số 7, Không tên số 8 đến Đời đá vàng, Không tên cuối cùng.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang không chỉ có ngón đàn piano trầm bổng điêu luyện đệm cho tiếng hát của các ca sĩ, ông từng làm giám đốc âm nhạc cho các chương trình truyền hình như: Sol Vàng, Tình khúc vượt thời gian, Âm nhạc Việt Nam những chặng đường... và là tổng đạo diễn cho các đêm liveshow "cháy vé" như Ngày xưa Hoàng Thị, Tình ca Vũ Thành An - Đời đá vàng, Đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Xa vắng tiếng dương cầm, 60 năm tình ca Ngô Thụy Miên - Mắt biếc, Giấc mơ Trịnh...