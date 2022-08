Nguyên Vũ tiết lộ thời đi hát lót cho Bảo Yến, Nhã Phương

Nguyên Vũ cho biết những năm 90 của thế kỷ trước cũng là thời điểm anh mới bước chân vào con đường ca hát. Anh kể khi đó, ca sĩ biểu diễn là phải hát với ban nhạc nên tạo ra một không khí sống động. "Thậm chí ở ngay cả các trường học khi ấy, đặc biệt là bài Giọt sương trên mí mắt, hầu như các cuộc thi cho học sinh sinh viên đều có bài hát này. Tất cả tạo nên một thời mà tôi gọi là hoàng kim. Bây giờ nếu như được trở lại thì tôi tin chắc rằng sẽ có một đời sống âm nhạc phong phú hơn gấp nhiều lần nữa”, anh nói.

Khi ấy, Nguyên Vũ thường hát những ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh chạy show ở các tụ điểm sân khấu lớn như Đầm Sen, Trống Đồng, 126… “Hầu hết nhạc đều nghe lại từ các anh chị đi trước hát rồi tôi tập tành hát theo các ca khúc ấy. Tiếp sau đó là thời điểm các ca khúc thuần Việt chiếm sóng thì phải nhắc tới Làn sóng xanh. Tôi phải canh những ngày thứ 7, chủ nhật để nghe được các ca khúc trên đài radio, xếp hạng tuần đó ra sao để lấy những ca khúc trong top 10 đi chạy show”, nam ca sĩ cho biết.

Nguyên Vũ nói thêm trong không khí âm nhạc sôi động của thời điểm đó, một ca sĩ trẻ mới vào nghề như anh rất khó có cơ hội nổi tiếng. Lý giải về điều này, giọng ca Hoa anh đào trong gió cho hay: “Bên cạnh những ca sĩ gạo cội và thành danh thì lại có thêm những ca sĩ bước ra từ sân chơi Tiếng hát truyền hình. Chính vì thế, để có thể chen chân vào hàng ngũ ngôi sao thì phải sở hữu một thực lực đáng nể”. Nguyên Vũ nửa đùa nửa thật cho biết lý do không đi thi Tiếng hát truyền hình vì “nếu có đi chắc sẽ rớt từ vòng gửi xe”.

Nói riêng về bản thân, Nguyên Vũ khẳng định anh là người may mắn khi mới vào nghề đã chập chững bước lên sân khấu dù chỉ là người hát lót cho các ngôi sao. “Cứ ca sĩ ngôi sao nào như chị Bảo Yến, Nhã Phương, anh Lê Tuấn,… chưa tới kịp là tôi được ra hát. Và khi ra biểu diễn thì tôi cũng mong khán giả thích mình, may mắn là cũng nhờ một phần vẻ ngoài điển trai”, Nguyên Vũ tự hào.





Giám khảo khách mời của Tỏa sáng sao đôi chia sẻ thêm khi anh nổi tiếng cũng là lúc ti vi phổ biến hơn, các tụ điểm ca nhạc ngày càng nhiều và hình ảnh ca sĩ được in màu cũng nhiều hơn. “Chẳng những in màu trên báo chí mà còn được in thành những tấm hình nhỏ bỏ vào các bịch me, bịch bánh tráng bán trước cửa trường học. Thậm chí tôi còn nhớ rất nhiều khán giả họ sưu tầm vô số hình ảnh của ca sĩ nhờ mua những món quà vặt ấy”, Nguyên Vũ bồi hồi.

Do đó, từ thời của Nguyên Vũ, nghệ sĩ đã có thể tiếp cận công chúng bằng hình ảnh nhiều hơn. Cho nên những người có lợi thế ngoại hình như nam ca sĩ cũng có thêm cơ hội đến gần khán giả. “Tôi nhớ lúc ấy phải in hình mình thành từng chồng rồi cùng một số bạn trưởng FC cứ mỗi đầu tuần sẽ có hai ngày để viết thư trả lời người hâm mộ. Mỗi bức thư đều bỏ kèm hình của tôi trong ấy, đâu có mạng xã hội để gặp gỡ như bây giờ”, nam giám khảo chia sẻ.

Tập 11 Tỏa sáng sao đôi với sự góp mặt của Nguyên Vũ trên hàng ghế giám khảo dự kiến lên sóng lúc 21 giờ ngày 31.8 trên THVL1. Đêm thi là màn tranh tài của Duyên Quỳnh - Minh Sang trong loạt ca khúc quen thuộc như Đời là giông bão, Ai chung tình được mãi, Duyên mình lỡ.