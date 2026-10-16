Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn; anh Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Công tác Đoàn - Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.



Cùng dự có Đảng ủy, Ban Biên tập, đại diện Liên chi hội Nhà báo, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các phòng, ban cùng viên chức, người lao động Báo Thanh Niên.

Tại hội nghị, anh Bùi Minh Tuấn công bố quyết định bổ nhiệm lại nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiếp tục làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên, kể từ ngày 1.11.2026 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy trao quyết định bổ nhiệm lại cho nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (58 tuổi), tiếp tục làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn được bổ nhiệm lại làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn có hơn 30 năm hoạt động báo chí, trong đó hơn 26 năm gắn bó với Báo Thanh Niên, trải qua nhiều vị trí công tác như phóng viên thường trú, Trưởng văn phòng đại diện, Ủy viên Ban Biên tập kiêm Trưởng ban Tài chính, Phó tổng biên tập, Phó tổng biên tập Thường trực và Phó tổng biên tập Phụ trách Báo Thanh Niên.



Hiện nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò người đứng đầu

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn gửi lời chúc mừng Báo Thanh Niên và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn được cấp có thẩm quyền tiếp tục tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Tổng biên tập.

Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, anh Bùi Quang Huy ghi nhận vai trò lãnh đạo của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trong việc xây dựng, củng cố, duy trì và phát huy sự đoàn kết, ổn định của tập thể Báo Thanh Niên. Nhờ đó, Báo Thanh Niên đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác xã hội, đóng góp cho cộng đồng.

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận vai trò lãnh đạo của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trong việc xây dựng, củng cố, duy trì và phát huy sự đoàn kết, ổn định của tập thể Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhân dịp công bố quyết định bổ nhiệm lại, anh Bùi Quang Huy mong muốn nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tiếp tục phát huy bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, thực sự là trung tâm đoàn kết, quy tụ tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn (cơ quan chủ quản) giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo khi tiếp tục giao trọng trách đứng đầu Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã hiệp thương, tin tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Công tác Đoàn, Ban Công tác thiếu nhi, Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các phòng, ban, bộ phận chức năng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội đã quan tâm, tích cực hỗ trợ Báo Thanh Niên trong thời gian qua.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng dành sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên qua các thời kỳ đã dày công xây dựng, vun đắp thương hiệu Báo Thanh Niên như ngày hôm nay. Đồng thời, mong muốn tiếp tục đón nhận những tình cảm gắn bó, sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo và tạo điều kiện trong thời gian tới.

Uy tín, niềm tin là những giá trị Báo Thanh Niên kiên trì gìn giữ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của anh Bùi Quang Huy, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định sẽ quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, giá trị mà Báo Thanh Niên kiên trì theo đuổi không chỉ được đo đếm bằng tài sản, doanh thu hay thị phần, mà quan trọng hơn còn là uy tín, niềm tin và những giá trị tờ báo mang lại cho người lao động, bạn đọc, tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội.

Đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo và Đoàn thanh niên chúc mừng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đề cập những yêu cầu đặt ra đối với Báo Thanh Niên trong giai đoạn mới, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhìn nhận báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế số và chuyển đổi số, cùng sự cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt trên các nền tảng số.

Trong bối cảnh đó, anh nhấn mạnh Báo Thanh Niên phải tiếp tục kiên định tinh thần Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy, với phương châm trong hoạt động báo chí: chuẩn xác, nhanh nhạy và chuyên sâu.

Đây cũng là định hướng mà tờ báo sẽ tiếp tục theo đuổi trong thời gian tới, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí, vừa thực hiện tốt trách nhiệm đối với đất nước, nhân dân, tổ chức và bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết trong điều kiện Báo Thanh Niên là đơn vị tự chủ tài chính nhóm 1, phải bảo đảm nguồn lực duy trì hoạt động bộ máy, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội, đòi hỏi sự nỗ lực lớn hơn nữa của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động.