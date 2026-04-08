Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Pharmaceutical Analysis cho thấy một hợp chất trong nha đam có tên là Beta-sitosterol có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát bệnh Alzheimer. Alzheimer là bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi của người mắc. Một trong những nguyên nhân khiến trí nhớ suy giảm là do thiếu hụt một chất trong não giúp các tế bào "liên lạc" với nhau. Khi chất này bị phân hủy quá nhanh, não sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn, dẫn đến tình trạng hay quên và suy giảm nhận thức.

Nha đam có thể giúp phục hồi trí nhớ?