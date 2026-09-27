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    Kinh tếChính sách - Phát triển

    Nhà đầu tư bãi đỗ xe tại TP.HCM được hỗ trợ 50% lãi vay, được tôn vinh

    Hà Mai
    Hà Mai
    Đây là một trong những nội dung chính nằm trong Dự thảo Nghị quyết quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và huy động nguồn lực nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và logistics trên địa bàn mà UBND TP.HCM đang lấy ý kiến.

    Dự thảo Nghị quyết này được xây dựng trên cơ sở thực hiện luật Phát triển đô thị năm 2026 và các Nghị quyết đặc thù của Quốc hội, hứa hẹn tạo cú hích lớn tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

    Nhà đầu tư bãi đỗ xe tại TP.HCM được hỗ trợ 50% lãi vay, được tôn vinh - Ảnh 1.

    TP.HCM nhiều năm qua phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng bãi đậu xe công cộng

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Theo đó, để khắc phục tình trạng thiếu bãi đỗ xe nội đô, TP.HCM đưa ra chính sách hỗ trợ 50% số tiền lãi vay (thông qua Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM - HFIC) cho các nhà đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm. Thành phố sẽ duyệt hợp đồng vay, mức và thời gian hỗ trợ với từng trường hợp nhà đầu tư. 

    Đồng thời, cho phép khai thác tạm thời một số tuyến đường, vỉa hè chính và quỹ đất công chưa khai thác để làm điểm trông giữ xe.

    Đối với các công trình do doanh nghiệp/cá nhân tài trợ, TP cam kết hỗ trợ mặt bằng sạch, cung cấp quy hoạch, giao một đầu mối xử lý nhanh thủ tục hành chính, đồng thời tôn vinh và ghi nhận tên/biểu trưng của nhà tài trợ.

    Bên cạnh việc khuyến khích đầu tư bãi đỗ xe, một trong những điểm mới đáng chú ý nhất tại dự thảo là việc đơn giản hóa thủ tục giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án hạ tầng kỹ thuật và đường bộ.

    TP.HCM được quyền quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần độc lập ngay trong Báo cáo nghiên cứu khả thi mà không phải làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

    Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cấp xã làm chủ đầu tư, không phân biệt nhóm dự án hay nguồn vốn. Thành phố cũng sẽ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu phục vụ GPMB như tư vấn, thi công phá dỡ công trình.

    Song song, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để xây dựng các công trình hạ tầng công cộng ngoài ranh giới dự án nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ.

    Đối với mô hình TOD, thành phố dự kiến dùng ngân sách để thực hiện dự án bồi thường, thu hồi đất, chỉnh trang đô thị độc lập tại khu vực TOD để tạo quỹ đất.

    Cùng với đó, áp dụng ưu đãi tiền thuê đất, áp dụng "Cơ chế làn xanh - Một cửa liên thông" giải quyết hồ sơ điện tử nhanh chóng cho các dự án hạ tầng logistics ưu tiên (cảng biển, cảng thủy nội địa, kho thông minh, trung tâm phân phối, kho lạnh...).

    Ngoài ra, dự thảo mới còn cho phép khai thác quảng cáo trên dải phân cách, vỉa hè, nhà chờ xe buýt, gầm cầu, nút giao... để tạo nguồn kinh phí tái đầu tư cho bảo trì giao thông.

    Dự thảo Nghị quyết cũng quy định rõ cơ chế thủ tục một cửa liên thông nhằm loại bỏ các phiền hà phát sinh ngoài quy định, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư chiến lược tham gia vào các dự án giao thông - đô thị quy mô lớn của thành phố.


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