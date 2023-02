Nhà đầu tư BOT QL51 tố vi phạm hợp đồng: Cục Đường bộ nói gì?

Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 1.2.2023, BVEC dừng duy tu bảo dưỡng đối với tất cả các hạng mục thuộc dự án BOT đầu tư xây dựng mở rộng QL51.

Vướng mắc giữa chủ đầu tư BOT QL51 và cơ quan quản lý nhà nước là Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa dừng lại LÊ LÂM

BVEC cũng thông báo không chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo an toàn giao thông trên QL51. Nhà đầu tư BOT này giải thích lý do dừng duy tu bảo dưỡng QL51 là do việc Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng thu phí dự án BOT QL51.

Đáng chú ý, BVEC cho rằng việc yêu cầu dừng thu phí là vi phạm hợp đồng được ký kết giữa Bộ GTVT và BVEC vào năm 2009.

Lý giải về vấn đề này, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong quá trình thực hiện dự án trong thời gian kinh doanh khai thác, một số điều kiện quy định tại hợp đồng dự án thay đổi như chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu… và Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về phí bảo toàn vốn của dự án.

Quá trình đàm phán khi điều kiện hợp đồng thay đổi đã phát sinh một số vướng mắc như chưa có quy định cụ thể về điều khoản điều chỉnh tại hợp đồng dự án và chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn như lãi bảo toàn vốn, tính lãi cho phần vốn khác nhà đầu tư huy động cho dự án, thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Các vướng mắc như lãi bảo toàn vốn, thời gian thu phí tạo lợi nhuận cũng là vướng mắc chung của các dự án BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư số 166/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực.

Những vướng mắc trên đã được Bộ GTVT báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Nghị quyết số 11/2020, Chính phủ giao Bộ GTVT căn cứ pháp luật từng thời kỳ, quy định của hợp đồng dự án và điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 108/2009 của Chính phủ để thực hiện quyết toán các hợp đồng BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011 có hiệu lực thi hành.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các ngân hàng tài trợ và các đơn vị liên quan để giải quyết những nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án.

Từ năm 2019 đến ngày 13.1.2023 (ngày tạm dừng thu phí), Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát hợp đồng dự án với 18 phiên họp đàm phán với BVEC, nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn để giải quyết các vướng mắc và đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Tại thời điểm tạm dừng thu, dự án vẫn còn một số nội dung vướng mắc các bên chưa thống nhất phương án giải quyết như: lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu (8,7%/năm) trong thời gian xây dựng và khai thác. Bên cạnh đó, tính lãi như vốn vay trong giai đoạn xây dựng đối với doanh thu thu phí giai đoạn 2009 - 2015 (375 tỉ đồng); phương án tính lãi vay đối với các khoản giảm trừ trong giai đoạn khai thác; thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, để tránh việc thu phí quá thời hạn của dự án, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước và nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT và quyết định việc tạm dừng thu phí dự án vào ngày 13.1 để tiếp tục đàm phán, giải quyết vướng mắc.

Liên quan đến việc BVEC dừng thực hiện đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo dưỡng thường xuyên và bảo trì, Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, theo quy định tại hợp đồng BOT, BVEC có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình BOT cho đến khi chuyển giao công trình BOT cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận công trình BOT.

Đồng thời, đề nghị BVEC chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam để tiếp tục đàm phán xử lý các vướng mắc.