Nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu LDG sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố

Ngày 1.12, cổ phiếu LDG đã bị bán tháo ở giá sàn ngay từ khi thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch. Liên tục bên mua trắng sàn trong khi bên bán lệnh đưa vào dồn dập. Đến sát giờ đóng cửa, thị trường vẫn có gần 41 triệu cổ phiếu LDG được bán với giá sàn 3.450 đồng trong khi chỉ khớp lệnh được hơn 900.000 đơn vị. Việc tháo chạy của nhà đầu tư sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của LDG bị bắt tạm giam.

Dự án LDG River thuộc Công ty CP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư LDG

Liên quan đến cổ phiếu LDG trên sàn, giữa tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán ra hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG mà không báo cáo, không công bố thông tin. Giao dịch này sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ, đồng thời xử phạt ông Hưng hơn 500 triệu đồng.



Với mức giá hiện tại, cổ phiếu LDG đã giảm gần 87% so với đỉnh cao 25.000 đồng vào đầu năm 2022. Với đà lao dốc liên tục gần đây, nhiều nhà đầu tư cũng bị lỗ nặng khi lỡ rót tiền vào cổ phiếu LDG.

Mới đây, vào cuối tháng 11, bản thân Công ty LDG cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời gian quy định và công bố không đầy đủ nội dung đối với Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét cũng như các giao dịch với bên liên quan...

Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG đạt doanh thu thuần chỉ vỏn vẹn gần 486 triệu đồng, lỗ sau thuế 209 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn đạt doanh thu hơn 146 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 8,3 tỉ đồng.

Hôm qua (30.11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của LDG về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngay sau đó, LDG đã công bố thông tin cho biết ông Nguyễn Khánh Hưng đã ủy quyền toàn bộ các vấn đề liên quan cho ban tổng giám đốc cũng như ban điều hành thực hiện các hoạt động liên quan, đảm bảo hoạt động bình thường của công ty. Vụ việc trên không làm ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của LDG...