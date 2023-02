Nhà đầu tư tranh bán cổ phiếu Tiến Bộ sau khi lãnh đạo bị khởi tố

Sáng nay (27.2), ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu TTB của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ đang giao dịch trên HOSE đã bị bán tháo giảm hết biên độ xuống còn 3.560 đồng. Hết phiên sáng, đã có 164.800 cổ phiếu được khớp lệnh nhưng vẫn có hơn 1,2 triệu đơn vị chất bán ở giá sàn trong khi trắng bên mua.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Tiến Bộ trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 TTB Group

Cuối tuần qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chính thức thông tin về vụ án cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán tại TTB Group. Theo đó, ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm ông Phùng Tiến Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phùng Văn Thái, Tổng giám đốc ; một phó giám đốc và một nhân viên làm việc tại TTB Group.

Báo cáo tài chính quý 4/2022 cho thấy cả năm vừa qua, Tập đoàn Tiến Bộ có doanh thu 1.409,4 tỉ đồng, tăng 4% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty đạt hơn 4,45 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2021.

Cổ phiếu TTB được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán từ đầu năm 2015. Giá cao nhất cổ phiếu này từng đạt được là trên 25.000 đồng vào giữa năm 2019.

Tập đoàn Tiến Bộ được thành lập năm 1998 dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng, kinh doanh sắt, thép, cơ khí, kinh doanh bất động sản, khai thác nuôi trồng thủy sản...

Sáng 27.2, thị trường chứng khoán cũng đang giảm mạnh khi VN-Index tạm đóng cửa cuối phiên bị giảm 19,86 điểm xuống 1.019,68 điểm; HNX-Index giảm 3,76 điểm xuống 203,56 điểm. Số lượng cổ phiếu giảm giá đang chiếm áp đảo.

Trong đó, toàn bộ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30-Index đều bị bán mạnh như MSN, MWG, VHM, VIC, VCB, HPG, HDB... Tương tự, nhóm ngành chứng khoán chìm trong sắc đỏ như VND, VCI, MBS giảm hơn 2%, SSI, VIX, FTS giảm hơn 1%, HCM, VTS giảm hơn 3%...