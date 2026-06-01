Căn nhà khang trang ngay bên cạnh ngôi nhà đất cũ dột nát này là minh chứng rõ nét nhất cho sự đổi thay của cuộc đời chị Phan Thị Hoa Hướng Dương, nhân viên của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh).

'Nhà đồng chí' giữa vùng cao su Tân Biên: Từ mái nhà dột nát đến tổ ấm trong mơ

Không còn cảnh chạy tạt nước mỗi khi trời giông bão, không còn nỗi lo nhà sập mỗi khi đi làm ca đêm. Ngôi nhà mơ ước trở thành hiện thực vào 5.2023, đây là điểm tựa vững chắc để người mẹ ấy yên tâm ươm mầm tương lai cho hai người con.

Phép màu giúp chị Dương biến giấc mơ thành sự thật đến từ mô hình "Nhà đồng chí" của Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Tân Biên. Công ty đã hỗ trợ gia đình chị 70 triệu đồng. Căn nhà được xây dựng ngày trên mảnh đất của mẹ chồng cho. Các anh chị em trong gia đình cũng gom góp cho mượn để vợ chồng chị hoàn thiện căn nhà trị giá 450 triệu đồng.

Không chỉ riêng chị Hướng Dương, mô hình nhân văn này đã mang lại hơi ấm cho nhiều gia đình khác. Hằng năm, 12 chi bộ sẽ rà soát, lập danh sách và Ban chấp hành Đảng bộ sẽ xét chọn những trường hợp khó khăn nhất để hỗ trợ mà không yêu cầu bất kỳ cam kết nào.

Bên cạnh đó, công ty còn tích cực triển khai nguồn quỹ từ Mái ấm công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng cho nhà xây mới, và quỹ của khối thi đua khu vực hỗ trợ lên tới 80 triệu đồng. Từ năm 2021 đến này, mô hình "Nhà đồng chí" đã hỗ trợ xây và sửa chữa với tổng số tiền 210 triệu đồng.