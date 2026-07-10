Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất sắp 'đập đi xây lại', làm hầm nối thẳng T3

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay (10.7), đại diện ACV cho biết nhà ga T1 Tân Sơn Nhất được xây dựng từ những năm 1963 - 1964. Qua hơn 60 năm khai thác, công trình này đã bộc lộ rõ sự lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng.

Nhà ga T1 vắng vẻ sau khi đa số hãng hàng không đã chuyển sang ga T3 ẢNH: T.L

Trong quá khứ, nhà ga này từng xảy ra sự cố hỏa hoạn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong, đặc biệt là khu vực vệ sinh, đã quá cũ kỹ, liên tục bốc mùi và không thể khắc phục triệt để bằng các biện pháp sửa chữa thông thường.

Đáng chú ý, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là xung đột giao thông tại khu vực đón trả khách. Luồng hành khách đi bộ cắt ngang đường để di chuyển từ ga đi/ga đến sang nhà xe hiện tại không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông.

Để giải quyết tận gốc các bài toán trên, ACV khẳng định phương án tối ưu nhất là đập đi xây mới hoàn toàn nhà ga T1 thay vì chắp vá.

Theo thông tin sơ bộ, dự án tái thiết nhà ga T1 và khu vực nhà khách A sẽ được triển khai với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn cùng giải pháp hạ tầng ngầm đột phá. Việc hình thành 1 đường hầm từ nhà ga sang bên nhà xe sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng hành khách phải đi bộ trên mặt đường, tách biệt luồng đi bộ xuống dưới lòng đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tạo sự thông thoáng cho mặt lộ.

Cùng với đó, một hệ thống đường hầm sẽ được đào để kết nối trực tiếp từ nhà ga T1 sang nhà ga T3, tạo nên một trục giao thông thông suốt, hỗ trợ hành khách dịch chuyển giữa các ga một cách nhanh chóng, tạo thành một tổ hợp ga quốc nội quy mô lớn.

Đáng chú ý, nhà ga T1 mới không chỉ khai thác đường bay quốc nội như trước mà còn được bổ sung phục vụ hoạt động bay quốc tế, mở rộng thêm năng lực đón khách quốc tế để giảm tải cho nhà ga T2 đã quá tải.

Đại diện ACV khẳng định ngay cả khi sân bay Long Thành mới đi vào hoạt động, không có chuyện sân bay Tân Sơn Nhất sẽ dừng hoạt động hay giảm quy mô. "Ngược lại, chúng tôi còn xây mới và xây to hơn nữa. Sân bay này vẫn duy trì công suất khai thác 50 triệu lượt khách/năm" - lãnh đạo ACV nhấn mạnh.

Sân bay Tân Sơn Nhất được định hướng tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế song song với sân bay Long Thành ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo định hướng chiến lược, Tân Sơn Nhất và Long Thành sẽ vận hành theo mô hình "một cặp sân bay" hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau.

Phương án phân chia khai thác đang được nghiên cứu theo hướng cả hai sân bay sẽ khai thác các đường bay quốc tế, đảm bảo tính linh hoạt và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giao thương, quy hoạch phát triển kinh tế của toàn vùng trọng điểm phía nam.

Nhà ga T1 trước đây là nhà ga hành khách duy nhất của sân bay Tân Sơn Nhất cho tới khi nhà ga quốc tế T2 được khai trương vào năm 2007. Nhà ga gốc ban đầu được xây dựng bởi chính quyền Pháp, có diện tích 1.800 m2. Giữa 1954 và 1975 khi sân bay nhanh chóng trở thành một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, nhà ga hành khách được mở rộng thêm 4 lần nữa: vào 1956, 1960, 1963 và 1969. Tới năm 1972, nhà ga đã được mở rộng diện tích tới 10.800 m2 với khả năng đáp ứng 1,5 triệu hành khách một năm.

Sau khi liên tục phải nâng cấp mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng cao, năng lực nhà ga đã tăng gấp 10 lần lên 15 triệu khách một năm tại thời điểm 2023. Nhà ga nội địa T1 hiện chỉ còn phục vụ hãng VietJet Air.