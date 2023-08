Nhà hàng chay trích doanh thu giúp đỡ hơn 200 em nhỏ đến trường

Nép mình trong một hẻm nhỏ yên tĩnh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) từ năm 2010 đến nay, Hoan Hỷ đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng thực khách yêu mến phong cách chay "thiền vị" ở TP.HCM và sau này là Nha Trang - nơi Hoan Hỷ có chi nhánh. Thực đơn hơn 100 món được sáng tạo độc đáo dựa trên nguyên lý "thuần chay", giữ được tối đa hương vị nguyên bản của các nguyên liệu tự nhiên như rau, củ, nấm,… Không chạy theo xu hướng "giả mặn" gợi nhắc đến thịt, cá, tôm,… Hoan Hỷ kiên trì theo đuổi phong cách ẩm thực chay truyền thống, chiếm được cảm tình của rất đông khách hàng trung thành có vị giác "hoài cổ", những người đã từng trải nghiệm món chay được kho, xào đơn giản, ngon và lành gợi nhớ đến mâm cơm chay mẹ nấu những ngày rằm, mùng 1 lúc còn thơ bé.

Nhà hàng chay Hoan Hỷ

Tuy nhiên, không vì thế mà các đầu bếp trẻ ở Hoan Hỷ lại đánh mất đi khả năng sáng tạo của mình. Khi nấm mối trở thành món "signature" được săn tìm cho mọi cách ăn cả chay lẫn mặn, Hoan Hỷ đã mạnh dạn đưa loại nấm đắt đỏ này vào thực đơn, phối với các món cơm, lẩu, nướng,… tạo nên hương vị riêng ấn tượng cho những món ăn tưởng như quen thuộc. Tương tự, lẩu lá é chay với hương thơm đặc trưng, vị chua nhẹ hiếm có của lá é, kết hợp cùng các loại trái cây tươi mà Hoan Hỷ dùng để nấu các loại nước lẩu, nước lèo như: táo, lê, mía, củ sắn,… đã biến tấu nên phiên bản chay rất lạ miệng cho những bạn trẻ mê "trend" lẩu gà lá é. Ngoài ra còn có món cơm tay cầm lá é xay trộn nấm, thực sự khiến cho khách sành ăn phải… thổn thức!

Nhờ phong cách ẩm thực vừa truyền thống lại vừa hiện đại; đội ngũ nhân viên nhạy bén, chuyên nghiệp, tuy không gian không lớn lắm nhưng mỗi ngày Hoan Hỷ phục vụ gần 200 lượt khách. Các ngày chay, ngày lễ Phật giáo, nhà hàng đón gần 500 lượt khách. Có nhiều khách hàng còn tìm đến Hoan Hỷ để tổ chức tiệc cưới, bên cạnh các tiệc Hằng thuận cho các cặp đôi thường xuyên được tổ chức trong khuôn viên các chùa và mời đội ngũ Hoan Hỷ đến phục vụ. Dần hình thành "style" tiệc cưới giản dị, thanh thuần, hợp với rất nhiều cặp đôi Việt kiều, Phật tử,… Trẻ em cũng là đối tượng khách được đầu bếp Hoan Hỷ ưu ái. Nắm bắt tâm lý các bé không thích ăn chay lắm nhưng đôi khi phải đi cùng gia đình, Hoan Hỷ đặc biệt có món Pizza chay nóng giòn, được các bé vô cùng yêu thích.

Được khách hàng ủng hộ, Hoan Hỷ trở thành "thương hiệu" quen thuộc giữa "rừng" nhà hàng chay mọc lên không ngừng. Nhà hàng đã đều đặn trích ra doanh thu mỗi năm cùng sự đóng góp của một số Mạnh Thường Quân xây tặng được 8 căn nhà tình thương, phát mỗi nơi hơn 200 phần cơm miễn phí vào trưa thứ 6 hàng tuần cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Mắt TP.HCM và Bệnh viện Nhiệt đới suốt từ 2012 đến 2019 (tạm dừng khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát). Đáng chú ý là quá trình trao học bổng cho hơn 200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ lớp 1 đến lớp 12 sống ở các chùa hoặc được các chùa bảo trợ ở Vĩnh Long, Quy Nhơn, Quảng Nam, Ninh Bình, Hà Nội,… giúp các em không phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh.

Các em nhỏ được nhận học bổng từ Nhà hàng Hoan Hỷ

Chị Cung Hồng Kim Thoa trải lòng: "Trước đây khi đi làm công sở tôi rất thích tham gia vào các hoạt động từ thiện của công ty. Về những vùng quê thấy cuộc sống nhiều người vất vả quá! Cha mẹ nghèo khó thì các em nhỏ cũng rất cơ cực. Tôi thấy sức mình giúp họ như muối bỏ biển, đoàn từ thiện đi rồi họ vẫn nghèo như cũ. Từ đó tôi phát tâm muốn kinh doanh, muốn làm gì đó để có thể giúp được nhiều hơn. Có một người mà tôi kính trọng khuyên tôi nên mở nhà hàng chay. Sau nhiều đắn đo, tôi đã quyết định làm theo với tâm nguyện: dành 20% doanh thu của nhà hàng để tiếp tục giúp đỡ cho người khác một cách thiết thực, lâu dài".

Sau bước đầu với rất nhiều va vấp, từ nhân viên còn non nớt cho đến cạnh tranh khốc liệt, áp lực từ nhiều phía,… Cuối cùng, chúng tôi cũng trụ vững, trở thành một gia đình gắn bó với giá trị kinh doanh - giá trị sống là hoan hỷ cho đi, hoan hỷ nhận lại. Hoan Hỷ chia sẻ những bữa ăn ấm áp, xây lên những ngôi nhà che gió chắn mưa, giúp đỡ những đứa trẻ có thể tiếp tục học hành. Những gì chúng tôi làm được chưa phải là gì to tát nhưng tôi luôn tự nhủ: dù làm kinh doanh hay làm thiện nguyện, không cần so đo gì, chỉ cần làm hết sức mình, đối đãi với mọi người bằng hết tấm lòng của mình. Đến một ngày, chắc chắn sẽ có phước lành hồi đáp.

Nhà hàng Hoan Hỷ trao tặng nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hiện tại, nhiều em từng nhận học bổng từ Hoan Hỷ đã tốt nghiệp Đại học, các em tiếp tục giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Những ngôi nhà tình thương sau bao năm vẫn là tổ ấm cho nhiều gia đình. Tôi thấy rất hạnh phúc".

Địa chỉ: Nhà hàng chay Hoan Hỷ 290/7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM (Phone: 028 3526 8528, Zalo: 090 904 0973)

47B Lê Đại Hành, P.Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Phone: 258 351 3181) Facebook: https://www.facebook.com/nhahangchayhoanhy?locale=vi_VN