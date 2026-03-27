Nhà hàng Michelin của đầu bếp Luke Nguyễn lần đầu vào trung tâm thương mại

Nhà hàng Vietnam House, thương hiệu ẩm thực Việt đương đại của đầu bếp Luke Nguyễn vừa chính thức có mặt tại TTTM Union Square (đường Đồng Khởi - Nguyễn Huệ, TP.HCM), đánh dấu lần đầu tiên mô hình này được đưa vào không gian trung tâm thương mại cao cấp.

Luke Nguyễn (sinh năm 1978) là đầu bếp, tác giả sách ẩm thực và nhân vật truyền hình nổi tiếng người Úc gốc Việt. Anh được biết đến qua vai trò quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới, với hệ thống nhà hàng Red Lantern tại Sydney, đồng thời từng tham gia nhiều chương trình truyền hình ẩm thực như MasterChef Việt Nam.

Luke Nguyễn khai trương nhà hàng Vietnam House lần đầu vào năm 2017, tọa lạc tại số 93-97 Đồng Khởi (TP.HCM), hợp tác cùng Tập đoàn WMC. Nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Việt Nam cao cấp theo phong cách hiện đại, tinh tế và từng được Michelin Guide vinh danh trong danh sách Michelin Selected 2024.

Tại sự kiện ra mắt, đầu bếp Luke Nguyễn trực tiếp giới thiệu các món ăn đặc trưng đến thực khách. "Chúng tôi muốn đưa những món ăn rất Việt như bánh xèo, chả giò hay gỏi cuốn lên một tầm trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ hồn cốt truyền thống thông qua việc trình bày và chế biến cầu kỳ hơn, để thực khách vừa thấy quen, vừa có cảm giác mới mẻ", anh chia sẻ.

Đáng chú ý, một số món ăn được biến tấu theo hướng sáng tạo như bánh bao chan nước phở, bên trong là nhân thịt gà, mang lại trải nghiệm vừa lạ vừa quen. Theo đầu bếp Luke Nguyễn, đây là cách để kể câu chuyện ẩm thực Việt bằng ngôn ngữ hiện đại, phù hợp với khẩu vị quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Giá các món tại Vietnam House thuộc phân khúc cao cấp, với thực đơn trưa dao động từ 168.000-198.000 đồng cho set 2-3 món, trong khi thực đơn tối khoảng gần 1 triệu đồng/người. Với hình thức gọi món riêng lẻ, nhiều món có mức giá từ 200.000 đồng trở lên, tùy nguyên liệu và cách chế biến.

Ngày 26.3, TTTM Union Square chính thức đưa vào vận hành tổ hợp ẩm thực cao cấp Saigon's New Culinary Collective, bổ sung thêm điểm đến trải nghiệm cho du khách tại khu trung tâm TP.HCM. Tổ hợp gồm 4 nhà hàng đầu tiên là Noi, Pão Pão, Vietnam House và The Reverie Boutique. Trước đó, toàn bộ mặt bằng tầng này vẫn để trống.

Theo kế hoạch, Union Square sẽ tiếp tục mở thêm 4 nhà hàng để hoàn thiện tổ hợp ẩm thực và nâng cấp trải nghiệm theo phân khúc cao cấp.