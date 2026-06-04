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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Nhà hàng Trung Quốc ở Thái Lan bị chỉ trích dữ dội

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
04/06/2026 14:26 GMT+7

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc một nhà hàng Trung Quốc ở Huai Khwang chỉ chấp nhận nhân dân tệ đã làm dấy lên lo ngại về các quy định thanh toán và giám sát thuế của Thái Lan.

Thực khách người Trung Quốc sống ở Thái Lan, JaideeBing và Bao, đăng tải video kể lại trải nghiệm của mình tại một nhà hàng mì Trung Quốc ở khu vực Huai Khwang, Bangkok. Trong đó, người đàn ông cho biết anh đã ăn xong và định thanh toán, nhưng nhân viên nhà hàng nói rằng họ không có máy thanh toán QR của Thái Lan hoặc tài khoản ngân hàng Thái Lan. Sau đó ép anh phải dùng tiền nhân dân tệ Trung Quốc, theo The Nation.

Anh cũng cho rằng hóa đơn đã tăng thêm 50 baht, từ 325 baht lên 375 baht, sau khi thanh toán bằng nhân dân tệ. Anh chia sẻ sự tức giận và bối rối trước vụ việc, và đặt câu hỏi liệu một cửa hàng hoạt động tại Thái Lan có thể từ chối nhận tiền Thái hay không. Anh cho rằng, tất cả các doanh nghiệp trong nước đều phải tuân thủ luật pháp Thái Lan và đóng thuế đầy đủ.

Nhà hàng Trung Quốc ở Thái Lan bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Nhà hàng ở Trung Quốc ở Thái Lan buộc khách trả bằng nhân dân tệ (ảnh minh họa)

ẢNH: REUTERS

Đoạn video nhanh chóng gây ra nhiều chỉ trích dữ dội trên mạng và làm dấy lên loạt câu hỏi về việc liệu các doanh nghiệp nước ngoài có đang thực hiện một số giao dịch ngoài hệ thống tài chính chính thức của Thái Lan hay không.

Nếu một doanh nghiệp từ chối thanh toán bằng baht, yêu cầu thanh toán bằng nhân dân tệ thông qua tài khoản Trung Quốc, không có kênh ngân hàng Thái Lan và không cấp biên lai, những hành vi như vậy có thể gây lo ngại theo một số luật của Thái Lan. Đồng thời liên quan đến vấn đề rửa tiền nếu tuyến đường thanh toán được cố tình thiết kế để chuyển tiền trực tiếp về Trung Quốc mà không thông qua hệ thống ngân hàng và thuế của Thái Lan.

Ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), cho biết cần phải nhanh chóng xác minh thông tin, nếu cáo buộc được chứng minh là đúng thì nhà chức trách phải có hành động pháp lý quyết liệt để duy trì các tiêu chuẩn thương mại và bảo vệ chủ quyền tiền tệ của Thái Lan. Chính quyền thủ đô Bangkok, với tư cách là chính quyền địa phương, nên kiểm tra xem các doanh nghiệp trong khu vực có hoạt động đúng quy định hay không, trong khi Bộ Y tế nên kiểm tra tiêu chuẩn vệ sinh tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm…

Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật những lo ngại về các doanh nghiệp nước ngoài tại các khu vực tập trung khách du lịch và người nước ngoài sinh sống ở Thái Lan, đặc biệt là nơi các khoản thanh toán, thuế và nguồn gốc sản phẩm có thể không được chính quyền Thái Lan minh bạch hoàn toàn.

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